ميلانيا ترامب تبدي قلقها من "وباء" استخدام الأطفال المتزايد للسجائر الإلكترونية

أبدت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قلقها مما وصفته بالوباء المتزايد بسبب استخدام الأطفال الأمريكيين للسجائر الإلكترونية.

وقالت ميلانيا في تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء الاثنين: "نحن في حاجة إلى بذل ما في وسعنا لحماية الناس من الأمراض والموت المرتبط بالتبغ".

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ودعت زوجة ترامب إلى "منع تحويل السجائر الإلكترونية إلى طريق لإدمان الشباب للنيكوتين".

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وتأتي تغريدة ميلانيا بعد تقارير عن تسجيل خامس وفاة في العالم بسبب السجائر الإلكترونية التي باتت مألوفة في معظم المجتمعات بمختلف أرجاء الأرض.

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