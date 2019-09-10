أبدت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قلقها مما وصفته بالوباء المتزايد بسبب استخدام الأطفال الأمريكيين للسجائر الإلكترونية.
وقالت ميلانيا في تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء الاثنين: "نحن في حاجة إلى بذل ما في وسعنا لحماية الناس من الأمراض والموت المرتبط بالتبغ".
اقرا ايضاً:
مرض غامض مرتبط بالسجائر الإلكترونية يثير قلقًا في الولايات المتحدة
ودعت زوجة ترامب إلى "منع تحويل السجائر الإلكترونية إلى طريق لإدمان الشباب للنيكوتين".
وتأتي تغريدة ميلانيا بعد تقارير عن تسجيل خامس وفاة في العالم بسبب السجائر الإلكترونية التي باتت مألوفة في معظم المجتمعات بمختلف أرجاء الأرض.
قد يهمك ايضاً:
السلطات الصحية الأميركية تحظر إضافة الحشيش إلى السجائر الإلكترونية
أميركا تعلن عن أول حالة وفاة بسبب أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية
كانت هذه تفاصيل خبر ميلانيا ترامب تبدي قلقها من "وباء" استخدام الأطفال المتزايد للسجائر الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.