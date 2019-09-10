ارتفاع عدد ضحايا السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة إلى خمسة

ارتفع عدد ضحايا السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة إلى خمسة أشخاص، بعدما توفي شخص في ولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة، متأثرا بمرض في الرئة، وفقًا لمسؤولة طبية.
وقالت مسؤولة الصحة في مقاطعة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، الطبيبة، مونتو ديفيس، في بيان: "على الصعيد الوطني نعلم مدى خطورة هذه الأجهزة.. لا تزال الآثار الصحية على المدى الطويل مجهولة في هذا الوقت".
وتابعت، "نحن مضطرون لتحذير سكاننا البالغ عددهم 10 ملايين نسمة من أن مخاطر استخدام هذه الأجهزة.. قد تشمل الآن إصابة رئوية حادة".
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وأكدت ديفيس أن على الجميع "التفكير مرتين" في تدخين السجائر الإلكترونية حتى يتضح المزيد عن آثارها على صحة مستخدميها، والدور الذي تلعبه في تلف الرئة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى الوفاة.
وتشير سجلات إدارة الصحة العامة في لوس أنجلوس إلى أن هناك 12 حالة إصابة بالرئة مرتبطة بتدخين السجائر الإلكترونية في المقاطعة حتى الآن.
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