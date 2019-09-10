6 أسباب تجعلك تتناول العنب منها تحسين صحة الدماغ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العنب من أكثر الفواكه ذات القيمة الغذائية العالية، فهو غنى بالفيتامينات والمعادن والعناصر الهامة لصحة الجسم، وينصح خبراء التغذية بتناول العنب، لفوائده العديدة، نتعرف فى هذا التقرير على أبرز فوائد العنب، وفقاً لموقع " jasminevineyards.

أسباب تجعلك تتناول العنبيجدد الجلد

يمكن للعنب، المليء بفيتامين C ومضادات الأكسدة، أن يساعد على تنشيط بشرتك وخلايا الجلد، كما أنه يحمى الجلد من الأشعة فوق البنفسجية المسببة للسرطان والجذور الحرة، كما أن إضافة فيتامين C ضروري لبشرتك لتشكيل الكولاجين الذى ينعم البشرة ويرطبها.

يحسن صحة الدماغ

أظهرت الدراسات التي أجرتها جامعة سويسرا أن هذا مركب "ريسفيراترول" يساعد في محاربة الجذور الحرة التي يمكن أن تضر دماغك وربما تسبب مرض الزهايمر، كما أنه يساعد على زيادة تدفق الدم إلى الدماغ، مما يزيد من صحة الدماغ.

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العنب

يعزز الطاقة فى الجسم

الكربوهيدرات المعقدة الموجودة في العنب يمكن أن تمنحك دفعة طاقة، لذا فهو أفضل وجبة خفيفة قبل التمرين.

يعزز صحة القلب

يحتوي العنب على مادة البوليفينول التي تمنع تصلب الشرايين وتعزز صحة القلب.

تحسين صحة العين

يمكن لفيتامين (أ) واللوتين الموجود في العنب تعزيز صحة عينيك، ووفقًا لدراسة أجراها باحثون في معهد باسكوم بالمر للعيون بجامعة ميامي ، يمكن للعنب أيضًا أن يساعد في مكافحة أمراض العين.

يقوي العظام

يعد المنجنيز ميزة صحية للعنب تساعد على تقوية عظامك وهو معدن يساهم في صحة العظام من خلال السماح لجسمك بامتصاص الكالسيوم بشكل أفضل وأيضًا إنشاء إنزيمات أساسية لبناء العظام وأيضًا يعزز عملية الأيض وينظم الهرمونات ويضبط نسبة السكر في الدم.