شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" تقدم إجابات لأهم الأسئلة حول صناعة الدواء فى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت الدكتورة "جانيت وودكوك"، بصفتها مدير مركز تقييم الأدوية والأبحاث في إدارة الغذاء والدواء "FDA"، وهى مسئول التأكد من أن الأدوية الجديدة آمنة وفعالة قبل أن يتم وصفها للمرضى أو بيعها مباشرة للمستهلكين، بأنها تقوم بمراجعة الآلاف من طلبات الأدوية الجديدة والعامة سنويًا.

ولكن هذا جزء فقط من وظيفتها، فهى تقوم بالمراقبة بمجرد ظهور هذه الأدوية في السوق ، ويحتفظ مركزها بعلامات عليها للتأكد من أنها تعمل كما ينبغي دون تعريض الجمهور لمخاطر غير ضرورية.

وقدمت صحيفة "التايمز" الشهيرة بعض الأسئلة للدكتورة "جانيت وودوك"، وتشمل:





ما هو دورك في إدارة الأغذية والعقاقير؟

ج: نراقب كل الأدوية: الأدوية الجينية ، الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية ، الأدوية التي تحصل عليها بوصفة طبية. ونتأكد من أنها آمنة وفعالة، ونقرر ما إذا كان يمكن طرحها في السوق، وبمجرد الموافقة عليها، نحصل على تقارير عن الأحداث السلبية كل عام ، لذلك نريد أن نتأكد من أن كل شخص يتعاطى الأدوية يعرف الآثار الجانبية التي قد تحدثها.

باختصار ، نتأكد من أن جميع الأدوية آمنة ، وأنها ليست ملوثة ، وأنها تعمل ، وأنها متوفرة.

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ما الذي يعجبك أكثر شئ في ذلك؟

بالنسبة لي ، الجزء الأكثر متعة هو التحدي الفكري المذهل، والعلم الجديد يتطور دائمًا ، ونحن حراس البوابات في طليعة العلوم الأساسية التي يتم توصيلها للجمهور.

ما هو الإنجاز الأكبر الذي شهدته من حيث تطوير العقاقير؟

ج: عملت في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو في الثمانينيات ، عندما كان وباء فيروس نقص المناعة البشرية / "الإيدز" فظيعا، وفي أوائل التسعينيات ، كنت هنا في الوكالة في تلك اللحظة المحورية عندما بدأنا في الحصول على علاجات فعالة لعلاج الفيروس.

وعندما أصبح الدواء متاحًا ، جعل فيروس نقص المناعة البشرية حالة قابلة للعلاج لأول مرة، وقد كان إنجازًا هائلاً من قبل المجتمع الطبي الحيوي.

ما الذي تعتبره أخطر تهديد للصحة العامة الآن؟

بلا شك مشكلة الإدمان، ونأمل أن نبدأ في رؤية بعض الانخفاض فيما يتعلق بإساءة استخدام المواد الأفيونية والكحول، وتعاطي المخدرات المتعددة.

بالإضافة إلى إدمان النيكوتين ، في جميع مراحله. لقد وافقنا على الكثير من المنتجات لمساعدة الناس على الخروج منه، ولكن هناك مخاوف من أن الكثير من الشباب يتعرضون من خلال السجائر الإلكترونية، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإدمان على النيكوتين.