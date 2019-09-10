شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: ارتفاع الإصابة بسرطان القولون بين شباب البلدان الغنية والان مع التفاصيل

كشفت دراسة جديدة أن معدلات الإصابة بسرطان القولون في مراحله المبكرة تزيد في البلدان مرتفعة الدخل، رغم انخفاض أو ثبات المعدلات بين الأفراد الأكبر سنا.

وكشف تقرير منشور في دورية "جات" أن ظاهرة انتشار سرطان القولون بين الأفراد الأصغر سنا بدأت في منتصف التسعينيات.

وقالت ريبيكا سيجال، مديرة أبحاث في الجمعية الأمريكية للسرطان، إن النتائج الجديدة تعني أنه "إذا كان الشخص يعاني من أعراض شبيهة بسرطان القولون يتعين عليه أن يتابع مع طبيب بغض النظر عن عمره".

وأضافت: "الأعراض الأكثر شيوعا في الشباب استنادا إلى دراساتنا الاستقصائية هي الأعراض نفسها لدى المرضى الأكبر سنا، وتشمل الإمساك والبراز الدموي والنزيف والانتفاخ والإسهال والغازات والتقلصات والألم".

وأوضحت أن الإصابة بهذه الأعراض ليوم أو يومين لا يعني الإصابة بسرطان القولون، لكن إذا استمرت لأسبوعين أو 3 أسابيع فينبغي الخضوع للفحص.

Advertisements

درست سيجال وزملاؤها بيانات عالمية بحثا عن دلائل بشأن أسباب ارتفاع سرطان القولون في مراحله المبكرة في الولايات المتحدة، مشيرة إلى وجود عامل مشترك، ما ساعد في رصد بعض الدلائل.

وقالت: "يحدث ذلك على ما يبدو في البلدان مرتفعة الدخل، وبدأ في منتصف التسعينات تقريبا، وقد يكون على الأرجح مزيجا من العوامل التي بدأت تؤثر في احتمالات الإصابة بالمرض".

وأشارت إلى أن أحد العوامل المحتملة هو تغير أنماط الغذاء، موضحة: "تغيرت العادات الغذائية بشدة في النصف الثاني من القرن الـ20".

وأضافت أن دراستين على الأقل أشارتا إلى أنه حتى تناول كميات معتدلة من المشروبات المحلاة يزيد خطر الإصابة.

بدراسة بيانات 42 دولة التي تضم أدق سجلات لبيانات الإصابة بالسرطان في الفترة بين 2008 و2012، تبين أن معدلات الإصابة بسرطان القولون بين الشباب في المرحلة العمرية بين 20 و49 عاما كانت الأقل في الهند (3.5 شخص ضمن كل 100 ألف شخص) وأوغندا وتشيلي، بينما كانت الأعلى في كوريا (12.9 شخص لكل 100 ألف شخص) وأستراليا والولايات المتحدة وسلوفاكيا.

وشملت البلدان الأخرى التي شهدت زيادة في الإصابة بالأعراض المبكرة للسرطان كندا والدنمارك وألمانيا ونيوزيلندا وسلوفينيا والسويد والمملكة المتحدة.