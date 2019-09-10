فيديو.. فنان نمساوي يحول ملعب كرة قدم للوحة فنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حوًّل الفنان النمساوي كلاوس ليتمان، ملعب ورثرسي في بلاده إلى لوحة فنية رائعة، في واقعة هي الأولى من نوعها.

ليتمان قام بزراعة 300 شجرة في الملعب الذي يتسع لأكثر من 30 ألف متفرج؛ ليظهر الملعب في شكل غابة من الأشجار.

وأراد الفنان النمساوي توجيه رسالة مفادها ضرورة العودة إلى الطبيعة بعد اندثار المساحات الخضراء في أغلب المناطق.

واستوحى ليتمان الفكرة من لوحة فنية لمواطنه ماكس بينتنز المولود في عام 1937 على أن يستمر الملعب على شكله الحالي حتى يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

العين الرياضية تسلط الضوء من خلال هذا الفيديو على لوحة ليتمان الرائعة المتمثلة في ملعب ورثرسي.