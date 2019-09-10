هازارد يعلن جاهزيته لمواجهة ليفانتي

أعلن البلجيكي إيدين هازارد، جناح ريال مدريد، جاهزيته للمشاركة في مباراة فريقه ضد ليفانتي، السبت المقبل، بالجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وكان هازارد شار في جزء بسيط من مران الريال يوم الجمعة الماضي، ليعود اللاعب بعد فترة معاناة من إصابة في الكاحل أبعدته عن انطلاقة "الميرنجي" في الموسم الحالي.

صحيفة "آس" المدرديية أكدت أن هازارد شارك في تدريبات الريال بشكل طبيعي خلال الأيام القليلة الماضية، ليصبح جاهزا تماما للمشاركة مع الريال أمام ليفانتي وفقا لرؤية الجهاز الفني للفريق.

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ومن جانبه، أعلن اللاعب جاهزيته للعودة للمباريات بعدما قام بشر صورا له من مران الريال الأخير يظهر خلالها مؤديا بعض التدريبات التي تشمل الجري فضلا عن مشاركته في التقسيمة.

وعلق هازارد على الصور موجها حديثه إلى إبراهيم دياز، زميله بالفريق الملكي قائلاً: "الحق بي إذا كان بإمكانك ذلك أخي الصغير"، في إشارة واضحة مه إلى جاهزيته البدنية التامة.





وينتظر الريال عودة نجمه البلجيكي، بعد البداية الضعيفة خلال الجولات الثلاث الأولى في الدوري الإسباني، حيث جمع فريق المدرب زين الدين زيدان 5 نقاط من التعادل في مواجهتي بلد الوليد وفياريال وفوز وحيد على حساب سيلتا فيجو.