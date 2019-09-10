لمبتوري الأعضاء.. جهاز جديد يعيد الشعور بالطرف المفقود

طوّر فريق من الباحثين السويسريين طرفا صناعيا مزودا بأدوات استشعار توضع على مستوى أسفل القدم، بالتحديد تحت الركبة، ومتصلة بأقطاب كهربائية تزرع مباشرة على أعصاب الساق.

وسمح الجهاز الحديث، الذي كشف الباحثون عنه من خلال ورقة بحثية نُشرت في مجلة "نيتشر ميديسين"، الإثنين، لشخص بترت ساقه فوق مستوى الركبة أن يشعر بساقه الصناعية، ما يسهم في تحسين الحركة وتخفيف الألم وزيادة القدرة على التحمل.

سمح هذا النظام لمريضين بُترت ساقهما فوق مستوى الركبة، بإعادة الشعور إلى الطرف المفقود، فنجحا في التمييز بين المشي على الطريق أو في الرمال.



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وقال الباحثون: "ساعد هذا الطرف الصناعي على تحسين جودة المشي وزيادة القدرة على التحمل، سواء في المختبر أو على أرض الواقع".

وإضافة إلى ذلك، خفف من "آلام أطرافهم الوهمية"، التي تحدث نتيجة مواصلة الخلايا العصبية في منطقة البتر، إرسال رسائل الألم إلى الدماغ.

في 2015، حصل فريق نمساوي على نتيجة مماثلة لمريض مبتور الساق تحت مستوى الركبة، كما أجريت تجارب على الأعضاء العلوية.

وقال ستانيسا راسبوبوفيتش، الأستاذ في جامعة "إي تي إتش" زيوريخ: "لكنها المرة الأولى التي يوضع فيها مثل هذا الطرف الصناعي على أحد الأطراف السفلية المبتورة فوق مستوى الركبة"، مشيرا إلى أن أعصاب الأطراف السفلية "أكبر بكثير" وأكثر تعقيدا من أعصاب الأذرع.