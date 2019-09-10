صدامات نارية لبرشلونة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحمل جدول فريق برشلونة الإسباني العديد من الصدامات النارية خلال شهري سبتمبر / أيلول وبداية أكتوبر / تشرين الأول الجاري، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويلعب برشلونة 7 مباريات نارية خلال 3 أسابيع حتى انتهاء شهر سبتمبر/ أيلول الجاري في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.



ويبدأ برشلونة جدول مبارياته النارية بمواجهة فالنسيا يوم 14 سبتمبر/ أيلول بالجولة الرابعة من الدوري الإسباني بملعبه "كامب نو"، قبل أن يواجه بروسيا دورتموند في ملعب سيجنال إيدونا بارك بألمانيا يوم 17 من نفس الشهر في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ثم يخرج النادي الكتالوني لملاقاة غرناطة يوم 21 سبتمبر/ أيلول بالجولة الخامسة من الليجا قبل أن يواجه فياريال يوم 24 من نفس الشهر بملعب "كامب نو" بالجولة السادسة من المسابقة.

وسيلعب برشلونة أمام خيتافي خارج ملعبه يوم 28 سبتمبر / أيلول بالجولة السابعة من الدوري الإسباني قبل أن يواجه إنتر ميلان الإيطالي يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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ويختتم البلوجرانا جدول صداماته النارية بمواجهة إشبيلية بملعب "كامب نو" يوم 6 أكتوبر / تشرين الأول بالجولة الثامنة من الليجا.

ويحتل برشلونة المركز الثامن في جدول ترتيب الليجا برصيد 4 نقاط بعد مرور 3 جولات من المسابقة.

وخسر برشلونة أمام أتلتيك بلباو 0-1 في الجولة الأولى قبل الفوز على ريال بيتيس 5-2 في الجولة الثانية والتعادل أمام أوساسونا 2-2 بالجولة الثالثة.

ويقع برشلونة في المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا مع أندية بروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براج التشيكي.