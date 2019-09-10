شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الأطفال المبتسرين مضادات حيوية يسبب لهم مشاكل صحية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة من جامعة واشنطن في كلية سانت لويس للطب أن الأطفال المبتسرين الذين عولجوا بالمضادات الحيوية على المدى الطويل لديهم المزيد من بكتيريا الأمعاء ذات الجينات المقاومة للمضادات الحيوية.

وقارن الباحثون بين الأطفال المبتسرين الذين عولجوا بالمضادات الحيوية لمدة 21 شهرًا مع الأعمار السابقة التي عولجت لمدة أسبوع والرضع غير المعالجين بفترة كاملة.

وتبين أن الأطفال الذين حصلوا على جرعات لمدة طويلة من المضادات الحيوية أصبح لديهم أجسام مضادة يمتد آثارها ومفعولها داخل أجسامهم فى عمر متقدم مما يتسبب بإصابتهم بمشاكل صحية.

ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه يتم إعطاء المضادات الحيوية لمعظم الأطفال المبتسرين حوالي 80 بالمائة في الأسابيع الأولى من حياتهم لحمايتهم من الالتهابات البكتيرية المميتة، ومع ذلك، فإن تلقي هذا العلاج لعدة أشهر حتى بعد مغادرة الحضانة قد يغير دائمًا بكتيريا الأمعاء، بالمقارنة مع الأطفال الذين لم يعطوا مضادات حيوية، فإن الميكروبات الموجودة في الأوبئة لم تكن فقط أقل تنوعًا من البكتيريا، ولكن أيضًا بكتيريا أكثر مرتبطة بمقاومة المضادات الحيوية.

يقول الفريق من جامعة واشنطن في كلية سانت لويس للطب إن النتائج التي توصل إليها تشير إلى أنه ينبغي على أطباء حديثي الولادة الحد من استخدام االمضادات الحيوية مع الأطفال المبتسرين من بضعة أشهر إلى بضعة أسابيع فقط.

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وقال الدكتور غوتام دانتاس ، أستاذ علم الأمراض وعلم المناعة بجامعة واشنطن "إن الجهاز المناعي محدد إلى حد كبير في سن الثالثة".

بالنسبة للدراسة التي نشرت في مجلة Nature Microbiology ، جمع الفريق عينات من البراز من 58 رضيعًا 41 منهم من السابق لأوانه و 17 من فترتهم كاملة.من بين الأطفال المبتسرين، تلقى 32 من المضادات الحيوية لمدة 21 شهرًا سواء في الحضانة أو في المنزل وتلقى تسعة من المضادات الحيوية لمدة تقل عن أسبوع.لم يتم إعطاء أي من المضادات الحيوية كاملة المدة في المستشفى أو في المنزل.

وجد الباحثون أن الأطفال الذين تلقوا علاجًا مضادًا لمدة 21 شهرًا لديهم بكتيريا أقل تنوعًا في أحشاءهم مقارنة بالأطفال الآخرين، وكان لدى الأطفال المعالجين بكثرة أنواع صحية أقل من البكتيريا مثل Bifidobacteriaceae التي تساعد في الحفاظ على القولون الصحي وأنواع أكثر غير صحية بما في ذلك Proteobacteria ، المرتبطة بالسالمونيلا، علاوة على ذلك ، تحتوي هذه البكتيريا على جينات أكثر مقاومة للمضادات الحيوية.

يقول الفريق إنه على الرغم من أن هذا لم يسبب أي مشاكل فورية للأطفال ، إلا أنه قد يسبب مشاكل طويلة الأجل، إذا بقيت ميكروبات الأمعاء بداخلها وتشق طريقها إلى مجرى الدم، أو أجزاء أخرى من الجسم، فقد يؤدي ذلك إلى إصابات يصعب علاجها.