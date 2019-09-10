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شكرا لقرائتكم خبر عن تناول لحوم الدجاج بكثرة قد تصيبك ببعض الأمراض .. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت من عشاق تناول تناول الدجاج ولا يمكنك العيش بدونه حتى في وجبة واحدة؟ هناك بعض المحاذير يجب عليك معرفتها .
في دراسة حديثة، وجدت جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة وجود صلة بين تناول الدجاج بكثرة وزيادة خطرالإصابة بأنواع مختلفة من السرطانات .
ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" تم إجراء البحث في جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة، ووفقا للدراسة تم رصد استهلاك اللحوم فى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 37 إلى 73 لأكثر من خمس سنوات.
وفقًا لنتائج الدراسة ، فقد تم تشخيص حوالي 23000 مشاركة من الدراسة بأنواع مختلفة من السرطان في عملية تشخيص الدراسة، وأولئك الذين يعانون من ارتفاع استهلاك الدجاج في نظامهم الغذائي كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا وسرطان الغدد الليمفاوية وكذلك سرطان الجلد الخبيث .
تناول الدجاج
في السرطانات، يلعب نمط الحياة دورًا مهمًا في إدارة الصحة العامة والعافية للفرد، وهناك بعض النصائح لإدارة نمط حياتك لتقليل خطر الإصابة بالسرطان:
- الاعتماد على نظام غذائى صحى عن طريق تناول جميع العناصر الغذائية والمعادن الهامة المطلوبة للجسم الخالي من الأمراض. إن اتباع نظام غذائى متوازن يحتوي على كميات أقل من اللحوم الحمراء والأطعمة الدهنية المشبعة يعد مفيدًا لعقل وجسم صحيين.
- احرص على عادة ممارسة تمارين خفيفة إلى متوسطة كل يوم للحفاظ على لياقتك الأساسية.
- اجراء فحوصات طبية منتظمة للحفاظ على فحص المعايير الصحية المختلفة بصورة دورية.
- لا تستسلم للإفراط في شرب الكحول (الكحول) والتدخين لأنه يزيد من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.
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