جايرو جلوفز.. قفازات تخفف ارتعاش أيدي المصابين بـ"باركنسون"

في محاولة لمساعدة مرضى الشلل الرعاش "باركنسون" طور طبيب بريطاني قفازات تسمى "جايرو جلوفز" لمساعدتهم على أن يستعيدوا سيطرتهم على أيديهم.

وتحوي قفازات "جايرو جلوفز" بداخلها ما يعرف بالمدوار أو "الجايروسكوب"، بما يساعد على حفظ توازن اليدين من الارتعاش الشديد الذي يعد عرضا رئيسيا لهذين المرضين، ويجعل من الصعب إن لم يكن مستحيلا على المصاب أن يؤدي مهامه اليومية الاعتيادية كالأكل والشرب.

وتقول سو وايتهاوس، سيدة بريطانية جرى تشخيص مرضها قبل 5 سنوات برعاش حميد، إنها تعاني وهي تقوم بأمور مثل لبس المجوهرات ووضع طلاء الأظافر أو حتى أمور العناية الشخصية، وإنها تكون بحاجة لمن يساعدها على القيام بتلك الأمور.

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وتضيف أن هذين القفازين سيساعدانها على أن تستعيد استقلاليتها مرة أخرى، بدلا من خسارتها شيئا فشيئا.

وطرأت الفكرة على ذهن الطبيب فاي أونج مطور "جايرو جلوفز"، بينما كان يعتني بسيدة مسنة في المستشفى يبلغ عمرها 103 أعوام، وكانت تواجه صعوبة كبيرة في تناول حسائها.

ويقول أونج إنه من الصادم عدم التطرق لحالات الرعاش الحميد خلال دراسة الطب، رغم أن هناك 200 مليون مريض في العالم يكابدون كل يوم عناء التعايش مع هذه الحالة.

وأضاف أن هذه القفازات تعمل على مقاومة ارتعاش اليد على الفور، وبمجرد بداية ارتعاشها فإنها تعمل تلقائيا على إلغاء تلك الاهتزازات.

وتخلى أونج حاليا عن مشواره المهني كطبيب، ليتفرغ لتطوير هذا المنتج الذي يأمل في أن يحصل على اعتماد طبي في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي العام المقبل.