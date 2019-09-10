- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تشير إلى زيادة نسبة مرض الهيموفيليا " سيولة الدم" ثلاثة أضعاف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت دراسة جديدة أجراها باحثون بجامعة ماك ماستر فى كندا إلى انتشار النزف الوراثى للهيموفيليا ( سيولة الدم )، بمقدار ثلاثة أضعاف مما كان معروفا من قبل.
ويصاب الانسان بسيولة الدم نتيجة لخلل فى جينى ( F8 ) أو( F9 ) والذى يشفر تعليمات لصنع البروتينات التى تساعد على تجلط الدم، وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من الهيموفيليا، فيؤدى نقص العلاج إلى الإصابة بأمراض المفاصل المزمنة بالاضافة إلى أن النزيف فى الأعضاء ونزيف المخ يمكن أن يؤدى إلى العجز والموت.
سيولة الدم
ويتم علاج الهيموفيليا، التى توجد فى الرجال فقط تقريبًا، فى الوقت الحالى بدفعات من العوامل لمنع أو إيقاف النزيف المنهك، لكن العلاج مكلف ونادر فى العديد من البلدان.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة تشير إلى زيادة نسبة مرض الهيموفيليا " سيولة الدم" ثلاثة أضعاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.