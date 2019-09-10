دراسة: تناول 6 أكواب من القهوة يوميا يقلل من خطر الإصابة بحصوات المرارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة طبية حديثة أن الانتظام فى تناول القهوة بصورة يومية يساعد فى انخفاض مخاطر الإصابة بالحصوات المرارية.

القهوة وقام الباحثون فى جامعة نيويورك بتتبع ما يقرب من 105000 دنماركى لمدة 8 سنوات فى المتوسط ، حيث وجدوا أن أولئك الذين تناولوا أكثر من ستة أكواب يوميًا من أكثر مشروبات العالم شعبية وهي القهوة قد شهدوا انخفاضا واضحا لتكون الحصى المرارية لديهم بنسبة 23%. وقال الدكتور"إيه تيبايرج هانسن" بجامعة نيويورك : " يرتبط تناول القهوة المرتفع بانخفاض خطر الإصابة بمرض الحصوة.

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