شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أفضل التمارين لعلاج ألم التهاب المفاصل الروماتويدي؟ والان مع التفاصيل

من بين أساليب التهاب المفاصل الروماتويدي من الأمراض الشائعة، والعلاج ممارسة التمارين المفيدة تحت إشراف الطبيب.

وفيما يلي نتعرف على أفضل التمارين لعلاج ألم التهاب المفاصل الروماتويدي، والتي تقلل من الأعراض المؤلمة، وتحسّن من وظيفة المفاصل ومرونتها.

أفضل التمارين لعلاج ألم التهاب المفاصل الروماتويدي

1. المشي

يمكن أن يساعد المشي على تحسين المرونة وتقليل التصلب وزيادة نطاق الحركة، ويعتبر المشي اليومي في الصباح مثاليا لتخفيف أعراض ألم التهاب المفاصل الروماتويدي، حيث يساعد المشي على تحريك مفاصل الركبتين واليدين والمرفقين، ويراعى ارتداء أحذية مناسبة أثناء المشي حتى لا تشعر بالتعب.

2. اليوغا

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اليوغا من التمارين الرياضية التي تجمع بين التنفس العميق والحركات المتدفقة، ووضعية التأمل، والتي تعمل على زيادة المرونة والتوازن، ولذا فإن اليوغا مفيدة في الحد من ألم التهاب المفاصل الروماتويدي.

3. تمارين المياه

يساعد الماء في الحصول على الوزن المثالي ودعم وزن الجسم، ويمكن للتمارين الرياضية المائية مثل السباحة أن تزيد من المرونة، والتقليل من تصلب المفاصل.

4. ركوب الدراجات

يزيد التهاب المفاصل الروماتويدي من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وركوب الدراجة يمكن أن يكون وسيلة آمنة لصحة المفاصل وتحسين اللياقة البدنية، وأيضا الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

5. تمارين اليد

انحناء المعصمين صعوداً ونزولاً، مع تمرير الأصابع ببطء، والضغط على الكرة المطاطية يمكن أن تساعد جميعها على زيادة القوة والمرونة في اليدين، وتكرار التمارين يومياً يقلل من ألم التهاب المفاصل الروماتويدي.