شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب وأعراض التهاب المفاصل وكيفية الوقاية منه وطرق علاجه والان مع التفاصيل

يعتبر التهاب المفاصل من الأمراض المزمنة التي تعيق ممارسة الحياة اليومية بالشكل الطبيعي، وتؤثر على الحالة الصحية للإنسان بشكل عام، وفيما يلي نتعرف على أسباب وأعراض التهاب المفاصل وكيفية الوقاية منه وطرق علاجه.

أعراض التهاب المفاصل:

دائماً ما يتعرض مريض التهاب المفاصل إلى الألم الشديد في مفاصل اليد والركبة، خاصة مع التقدم في السن.

صعوبة حركة المفاصل بسبب التيبس الناتج عن الالتهابات.

وجود تورم في المفاصل المصابة بالالتهابات.

احمرار حول أماكن الألم والشعور بالسخونة.

يعاني المريض من فقدان الشهية وأحياناً الحمى الخفيفة.

الشعور بالضعف العام في الجسم.

الشعور بالتنميل في اليدين.

قد تختلف هذه الأعراض حسب درجة الإصابة بالالتهابات في المفاصل ما بين حادة وعادية.

أسباب التهاب المفاصل:

يعد التقدم في السن من أهم الأسباب المعروفة للإصابة بالالتهاب في المفاصل، ولهذا يجب اتباع طرق الوقاية من الإصابة بهذا المرض عند بلوغ سن الأربعين.

قد يصاب الإنسان بالتهاب في المفاصل نتيجة العوامل الوراثية عن طريق انتقال المرض عبر الجينات.

تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل مقارنة بالرجال، وهذا لما تتعرض له النساء من حمل وولادة وانقطاع الطمث الذي يؤثر بالسلب على المفاصل.

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قد يصاب الإنسان بالتهاب المفاصل والذي يكون ناتجاً عن إصابة سابقة في المفصل، مما يجعله أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

المصابون بالوزن الزائد يكون لديهم فرص أكبر للإصابة بمرض التهاب المفاصل نتيجة ضغط الجسم الزائد على المفاصل.

التعرض إلى الإصابة ببعض الأمراض والتي تؤثر على الغضاريف مما يتسبب في الإصابة بالتهاب المفاصل.

علاج إلتهاب المفاصل

علاج التهاب المفاصل:

يلجأ الطبيب إلى وصف أنواع من الأدوية المسكنة التي تساعد على التقليل من الألم، كما يلجا أيضاً إلى الأدوية المضادة للالتهابات، والتي تساعد على السيطرة على الألم بشكل كبير وعلاج الالتهابات.

قد يتم استخدام العلاج الطبيعي في التخفيف عن أعراض المرض بشكل كبير.

إذا كان التهاب الأعصاب مزمناً أو حاداً من الممكن أن يتم اللجوء إلى عملية جراحية.

كيفية الوقاية من التهاب المفاصل:

الحرص على تناول الغذاء الصحي والذي يكون مهماً لفقدان الوزن الزائد، ويجب أن تحتوي الأطعمة على مضادات الأكسدة، والتي توجد في الخضراوات والفواكه الطازجة.

تناول الأسماك والمكسرات التي تساعد على الوقاية من التهابات المفاصل.

التقليل من تناول الأطعمة المقلية في الزيت والمصنعة، والتي لها تأثير سلبي على المفاصل.

ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد في الحفاظ على مرونة المفاصل وتقلل من فرص إصابتها بالالتهابات.

الحرص على راحة العضلات والمفاصل بالجسم، خاصة عند القيام بأعمال قد تضر بهما.