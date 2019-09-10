شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان الرحم يؤدي إلى نزيف مستمر والان مع التفاصيل

حذرت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي من الأنواع المختلفة لسرطان الرحم، مؤكدة أن هناك بعض الأعراض التي تنذر بوجود مشاكل في الرحم أهمها النزيف

وقالت المؤسسة إن هذا النوع من السرطان قد يصيب أجزاء مختلفة من الرحم، لكن غالباً يبدأ في بطانة الرحم وهي "الخلايا الداخلية التي تبطن الرحم"، ولذلك سمي باسم سرطان بطانة الرحم.

وأوضحت أن هناك نوعاً آخر من أنواع سرطان الرحم لكنه نادر الحدوث، ويصيب العضلات والأنسجة التي تدعم الرحم واسمه ساركوما الرحم.

وأشارت المؤسسة إلى أهم أسباب سرطان الرحم التي نستعرضها فيما يلي:

1- تناول الحبوب التي ترفع هرمون الإستروجين

2- مرض ضغط الدم والسكر

3- السمنة

4- خلل في بعض الجينات

وأوضحت أن هناك عدداً من الأعراض التي يجب الانتباه لها جيداً، والتي تدل على وجود سرطان بطانة الرحم، وهي:

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1- نزيف أو إفرازات بشكل مستمر

2- آلام في الحوض

3- صعوبة في التبول

4- ألم أثناء الجماع

ولفتت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي إلى وجود 4 أعراض أخرى في حالة سرطان ساركوما الرحم، وهي:

1- نزيف بعد سن اليأس

2- كتلة في الرحم

3- ألم وانتفاخ غير طبيعي في المعدة

4- كثرة التبول

ونصحت المؤسسة عند الشعور بأي عرض من هذه الأعراض بضرورة الكشف لدى الطبيب، لكي يقرر نوع الأشعة التي يجب إجراؤها والحصول على عينة من أنسجة الرحم لتحليلها.