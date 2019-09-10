فحص دم جديد يكشف مبكرًا عن أكثر أنواع "السرطان" فتكًا بالمرضى

قد يشكل فحص دم تم تصميمه حديثا أملا لمرضى سرطان الرئة، الذي يعد أكثر أنواع السرطان فتكا بالمرضى، وذلك لقدرته على الكشف مبكرا عن هذا المرض الخبيث، حيث يعد سرطان الرئة ثالث أكثر أنواع السرطان انتشارا، إلا أن الوفيات التي يتسبب بها كبيرة جدا، إذ لا يعيش سوى 9 في المئة من المرضى، لمدة تزيد عن 5 سنوات بعد تشخيص المرض.

وأجريت تجربة على نحو 12 ألف شخص من المرضى المعرضين لمخاطر عالية في اسكتلندا، وجدت أن الذين خضعوا لاختبار الدم تم تشخيصهم في مرحلة مبكرة، أكثر من أولئك الذين تلقوا رعاية صحية عادية.

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وقالت شركة "أونسيميون هولدينغز" التي صممت فحص الدم هذا، إنه يعمل من خلال الكشف عن الأجسام المضادة التي يصنعها الجهاز المناعي للجسم، كدفاع طبيعي ضد الخلايا السرطانية.

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