خسارة الوزن ونحت الجسم عن طريق رجيم الدهون

يمكن خسارة الوزن ان تساعد على استعادة الحيوية والشباب. ولهذا يجب اتباع نظام غذائي صحي وعادات حياتية سليمة. ومن الضروري ايضاً ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. كذلك ينصح بالاعتماد على بعض انواع رجيم قصيرة المدى ومنها حمية الدهون. فهي تساعد على خسارة الوزن بطريقة سليمة من دون استعادته مجدداً.

رجيم الدهون طريقة لانقاص الوزن



ابتكرت رجيم الدهون الذي يساعد على خسارة الوزن بطريقة صحية خبيرة التغذية والمدربة البريطانية زانا موريس. وهو يقوم على الامتناع موقتاً عن تناول الاطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات مثل النشويات والفواكه والسكاكر والتركيز على البروتينات مثل اللحوم والاسماك والبيض كما على القليل من الدهون النباتية والحيوانية التي تحتوي عليها الاجبان والزبدة وبعض الزيوت الصحية والمكسرات النيئة. وبحسب مبتكرة هذا الرجيم فإن عدم استهلاك الاطعمة الغنية بالسكر يحرم الجسم من مصدر طاقة اساسي ويدفعه الى حرق مخزونه من الدهون. كما انه يعزز عملية الايض ونشاط الهرمونات التي تساهم في بناء العضلات.

برنامج رجيم الدهون لخسارة الوزن



من اجل اتباع هذا الرجيم والحصول على النتائج المطلوبة يجب الالتزام ببعض القواعد الاساسية وابرزها عدم اعتماده لأكثر من 14 يوماً.

• في الايام الاربعة الاولى يقوم الجسم باستهلاك الدهون اكثر من السكريات. وفي هذه المرحلة التي يطلق عليها اسم بريتوكس يتم التوقف عن تناول النشويات والسكاكر.

• تهدف المرحلة الثانية التي تسمى بليتز الى خسارة سريعة للوزن في 10 ايام . وخلالها يمكن اكل كمية صغيرة من اللحوم والزبدة والاجبان الغنية بالاحماض الدهنية المشبعة. وفي المقابل يسمح بأكل كمية معتدلة من الاسماك والخضار التي تحتوي على القليل من السكر مثل الخس والسبانخ اضافة الى الافوكادو والزيوت النباتية والمكسرات الغنية بالاوميغا 3.

• وللحفاظ على نتيجة خسارة الوزن يجب مواصلة الامتناع عن تناول السكريات وتناول النشويات مرتين في كل اسبوع فقط.

• من الضروري ايضاً ممارسة الرياضة من 10 إلى 15 دقيقة يومياً.

نتائج حمية الدهون

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من خلال اتباع هذا الرجيم يمكن استعادة الرشاقة وخسارة الوزن بسهولة. فهو يساعد على فقدان 5 كيلوغرامات في 14 يوماً. ومن الممكن ايضاً خسارة من 2.5 الى 7.5 من مقاس محيط الخصر والبطن. وعلى عكس انواع الرجيم الاخرى لا تسبب هذه الطريقة ترهل الجلد بل تحافظ على نضارته وشبابه بسبب احتوائها على اطعمة غنية بالاحماض الدهنية الاساسية.

الفوائد والمضار

• من الممكن حرق الدهون من خلال اتباع هذا الرجيم من دون الشعور بالجوع.

• قد يشعر من يتبع حمية الدهون بالملل لأنها تحتوي على اصناف قليلة وتمنع تناول السكاكر ومنتجات الالبان والنشويات وبعض الفواكه والخضار.

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نصائح مهمة



قبل اعتماد رجيم الدهون من اجل خسارة الوزن ونحت الجسم ونسف الدهون من الضروري جداً الانتباه الى بعض النصائح المهمة.

• يحذر الاشخاص الذين يعانون من النوع الاول من السكري من اتباع هذا الرجيم. فهو غني بالدهون ويحتوي على كمية قليلة جداً من الكربوهيدرات. ولهذا السبب من الممكن ان يسبب تراجعاً في مستوى السكر في الدم.

• يجب الانتباه ايضاً في حال المعاناة من مشكلة ارتفاع ضغط الدم او من مشاكل في القلب والاوعية الدموية. والسبب ان انواع الطعام التي يتم تناولها اثناء اتباع هذه الحمية تحتوي على نسبة مرتفعة من الكوليسترول الغذائي والدهون المشبعة.

• كذلك من الافضل استشارة الطبيب قبل اخذ قرار خسارة الوزن من خلال هذا الرجيم في حال المعاناة من اضطرابات في الجهاز الهضمي. فارتفاع نسبة الدهون قد يسبب عسر الهضم كما ان احتواء اطباق هذه الحمية على القليل من الالياف قد ينعكس سلباً على عملية المرور المعوي.