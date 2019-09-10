شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مؤشرات قد تساعد في توقّع المخاطر المستقبليّة لأمراض القلب والان مع التفاصيل

وضع علماء صينيون وأمريكيون 7 مؤشرات قد تساعد في توقّع المخاطر المستقبليّة لأمراض القلب والأوعية الدمويّة.

وذكرت دراسة أجراها باحثون من مستشفى "كايلون" العام في الصين، وجامعتي "بنسلفانيا" و"هارفارد" الأمريكيتين، أنَّ الإجراءات أو المؤشرات الـ7 تشمل 4 يمكن للناس السيطرة عليها، و3 مؤشرات بيولوجيّة ينبغي أن تبقى عند مستويات صحيّة.

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والإجراءات الـ4 هي عدم التدخين، الحفاظ على الوزن المناسب، تناول أطعمة صحيّة وبعادات صحيحة، والحفاظ على وضع جسدي رياضي نشيط، فيما تشمل المؤشرات البيولوجيّة الـ3؛ ضغط الدم، مستوى الكوليسترول، والسكر في الدم.

وأشارت الدراسة إلى أنَّ الأشخاص الذين يتمتعون بسجل جيّد منتظم في المؤشرات الـ7 المذكورة، تنخفض لديهم مخاطر أمراض القلب والأوعية الدمويّة، أكثر من الأشخاص الذين لا يتمتعون بها.

وتبين أنَّ 19% من الأشخاص الذين شملتهم الدراسة، وحافظوا على سجل جيّد بالمؤشرات الـ7 خلال 4 سنوات، تنخفض لديهم فرصة تطور أمراض القلب بنسبة 79%، مقارنة بأشخاص لم يحافظوا على تلك المؤشرات الصحيّة.