شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز الأطعمة والمشروبات التي تخفض ضغط الدم المرتفع والان مع التفاصيل

قدم موقع health line الأميركي، العديد من النصائح للتغلب على ذلك المرض، مثل ممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي صحي غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف، ومنخفض في الصوديوم، وفيما يلي نتعرف على أفضل الأطعمة والفواكه والخضراوات والمشروبات الخافضة لضغط الدم المرتفع، ومنها السبانخ وعصير البنجر (الشمندر) والتوت البري والفراولة والأسماك والشوفان.

أبرز الأطعمة والمشروبات التي تخفض ضغط الدم المرتفع

1. الخضراوات الورقية

البوتاسيوم الموجود في الخضراوات الورقية يساعد الكليتين على التخلص من المزيد من الصوديوم من خلال التبول، وهذا بدوره يقلل من ضغط الدم المرتفع، ومن أفضل الخضراوات الورقية التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم: الخس والجرجير والكرنب واللفت والسبانخ.

2. التوت والفراولة

التوت، وخاصة التوت البري، غني بمركبات "فلافونويد" الطبيعية، وقد توصلت الدراسات إلى أن استهلاك هذه المركبات قد يمنع ارتفاع ضغط الدم ويساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، وينطبق الأمر أيضا على الفراولة.

3. البنجر الأحمر (الشمندر)

البنجر غني بأكسيد النتريك، مما يساعد على فتح الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، ووجد الباحثون أيضاً أن النترات الموجودة في مشروب عصير البنجر قد خفضت ضغط الدم لدى المرضى خلال 24 ساعة فقط.

4. الحليب الخالي من الدسم والزبادي

الحليب الخالي من الدسم هو مصدر ممتاز للكالسيوم المهم في النظام الغذائي لخفض ضغط الدم، ووفقا لجمعية القلب الأمريكية، فإن النساء اللاتي تناولن خمس حصص من اللبن أو أكثر في الأسبوع عانين من انخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 20 %، ويمكن إضافة شرائح اللوز والفواكه إلى اللبن للحصول على فوائد صحية إضافية للقلب، وعند شراء الزبادي عليكم التأكد من كمية السكر المضافة إليه، وكلما انخفضت كمية السكر لكل وجبة، كان ذلك أفضل.

5. الشوفان

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يتميز الشوفان بأنه غني بالألياف، ومنخفض الصوديوم، مما يساهم في خفض ضغط الدم، وتناول الشوفان هو وسيلة رائعة لبداية اليوم، ويمكنك إضافة نصف كوب من الشوفان إلى نصف كوب من الحليب في الصباح، لتحظى بفائدة رائعة.

6. الموز

تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم أفضل من تناول المكملات الغذائية، ويمكنك تناول الموز مع خبز الشوفان أو خبز الحبوب الكاملة، كما يمكنك أيضا تناوله مع بيضة مسلوقة في الإفطار، لخفض ضغط الدم المرتفع.

7. سمك السلمون والماكريل

الأسماك هي مصدر غذائي غني بالبروتين، والأسماك الدهنية مثل الماكريل والسلمون غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي يمكن أن تقلل من ضغط الدم وتقلل الالتهاب وتقلل أيضا الدهون الثلاثية، بالإضافة إلى أن الأسماك تحتوي على فيتامين د الذي يتمتع بخصائص يمكنها خفض ضغط الدم، ويمكنك طهي السمك في الفرن مع الأعشاب والليمون وزيت الزيتون.

8. البذور

البذور غير المملحة غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والمعادن الأخرى المعروفة بأنها تساهم في تقليل ضغط الدم، ومنها بذور عباد الشمس أو القرع والتي يمكن تناولها كوجبة خفيفة بين الوجبات.

9. الفستق

الفستق هو وسيلة صحية لخفض ضغط الدم المرتفع، والمساهمة في تنظيم معدل ضربات القلب، ويمكنك إضافة الفستق إلى نظامك العذائي، أو السلطات، أو تناوله في صورة وجبة خفيفة.

10. زيت الزيتون

زيت الزيتون هو مثال على الدهون الصحية، حيث يحتوي على مادة البوليفينول، وهي مركبات مقاومة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل ضغط الدم، وهو بديل رائع لزيت الكانولا والزبدة، فقط تأكد من أنك تشتري الزيت المخصص للطهي، حيث توجد أنواع مخصصة للسلطات والمقبلات الباردة فقط، وقد تسبب الضرر إذا تعرضت للنار المباشرة.