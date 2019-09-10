شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل ضغط الدم طوال اليوم الأفضل لتشخيص أمراض القلب والان مع التفاصيل

توصل فريق دولي قاده باحثون من بلجيكا وأمريكا، إلى أن ضغط الدم المسجل على مدار 24 ساعة هو الوسيلة الأكثر دقة وفاعلية للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية عند المقارنة بقياس الضغط مرة واحدة فقط.

وتابع الباحثون 11 ألفا و135 شخصا يمثلون سكان 12 دولة في أوروبا وشرق آسيا وأمريكا اللاتينية لمدة 14 عاما، وقارنوا بين الدقة التنبؤية لقياسات ضغط الدم التي أجراها مقدمو الرعاية الصحية مرة واحدة فقط، مع قياسات ضغط الدم المتكررة المسجلة لمدة 24 ساعة، خلال النهار والليل.

وأظهرت النتائج أن احتمال تشخيص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أثناء المتابعة يرتبط ارتباطا وثيقا بضغط الدم الذي تم قياسه على مدار 24 ساعة.

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وفي بداية الدراسة التي نشرت، الثلاثاء الماضي، في دورية جمعية القلب الأمريكية، أجرى الباحثون قياسات ضغط الدم الفردية باستخدام جميع الأساليب المتاحة، كما تم تسجيل ضغط الدم على مدار 24 ساعة باستخدام أجهزة مراقبة ضغط الدم المحمولة الآلية، حيث بلغ متوسط عدد قياسات ضغط الدم 30 خلال النهار و10 أثناء النوم.

وتوصلوا إلى أن الأخيرة تعطي نتائج أدق في التنبؤ بأمراض القلب والأوعية الدموية، وإحدى مزاياها هي قياس ضغط الدم أثناء النوم، مع استلقاء الأفراد على السرير، وبالتالي فإن النتائج لا تتأثر بالأنشطة اليومية أو الوجبات.

وتعد هذه الدراسة فريدة من نوعها في حجمها الكبير للعينة وفترة المتابعة الطويلة، وفقا لفريق البحث.

وارتفاع ضغط الدم هو عامل الخطر الرئيسي الذي يسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، ويتسبب في وفاة 10 ملايين شخص كل عام في جميع أنحاء العالم، ويعزى أكثر من نصف تلك الوفيات إلى أمراض القلب والأوعية الدموية.