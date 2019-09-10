تجميد البويضات للإنجاب في عمر متقدم.. ما هي الخطوات؟ وهل الحمل مضمون؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عملية تجميد البويضات، قضية لفتت انتباه الكثير من النساء، وأصبحت عمليات البحث عنها متصدرة محرك غوغل في الأيام القليلة الماضية، وتحديدًا في مصر والسعودية، لمعرفة طبيعة وتفاصيل العملية؛ إذ كشفت فيها إحدى الشابات المصريات مؤخرًا عن خضوعها للعملية حتى لا تكون مجبرة على الزواج من أي شخص من أجل الإنجاب.

وفي هذا السياق؛ أجمع الأطباء على أن العملية تشبه في أسلوبها عملية التخصيب المجهري، وقدموا مجموعة من التوضيحات والنصائح حول عملية تجميد البويضات، إضافة إلى مدتها وخطواتها.

كما كشفوا عن كيفية حدوث الحمل في المستقبل، وضمانات الإنجاب، في الوقت الذي لفتوا فيه إلى بعض المخاطر الضئيلة المرتبطة بالمراحل المختلفة للعملية، تتمثل في انتفاخ المبيض بسبب هرمون الخصوبة الذي يحفز إنتاج البويضات، وأحيانًا الإصابة بالدوار والقيء وآلام في البطن.

لتعرفي أكثر عن تفاصيل عملية تجميد البويضات.. شاهدي الفيديو التالي