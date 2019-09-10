شكرا لقرائتكم خبر عن لو شعرك بيقع.. نصائح طبية لاسترجاعه مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعاني من سقوط الشعر بشكل ملحوظ؟..إذا كانت إجابتك نعم فعليك قراءة هذا التقرير للتعرف علي أفضل النصائح الطبية الهامة التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة شعرك وتحد من تساقطه بل ويتم استرجاعه مرة أخرى، وذلك وفقا لموقع "healthline".

وهناك العديد من الأسباب المؤدية للتعرض لتساقط الشعر ومنها فقدان الوزن، وهذا الأمر يتسبب في التعرض لضعف الجسم بشكل ملحوظ وتعرضه لتساقط الشعر، وأيضا الإصابة بالأنيميا تكون من أبرز الأسباب المؤدية لتساقط الشعر، كما أن مرضي الغدة الدرقية هم الأكثر عرضة لهذا الأمر.

ولإعادة بناء الشعر مرة أخري، والحد من تعرضه للتساقط عليك إتباع هذه النصائح الهامة، ومنها:

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- تناول البروتين النباتي أو الحيواني بشكل يومي يعد من الحيل الهامة التي تساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بتساقط الشعر لأنه يعد من أهم العناصر التي يحتاجها الشعر ويقوم بإعادة بنائه مرة أخري.

- طبق السلطة الخضراء يعد من أهم النصائح التي ينصح بالقيام بها، لأنها تحتوي علي جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، والتي تعمل علي تجديد نشاط بصيلات الشعر، وتحد من تعرضه لتساقط.

-الفواكه تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة التي يلزم تناولها، ولذا يجب أن يتم تناولها بشكل يومي، لأنها تساهم بشكل كبير في الحد من تساقط الشعر، لأنها تمد الجسم بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.