شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف دور أعضاء الجسم فى التعامل مع السموم الداخلة للجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض العديد من الأشخاص للإصابة بتراكم السموم داخل الجسم، وهذا الأمر يرجع لقيام الشخص بالعديد من العادات اليومية الخاطئة المسببة لذلك الأمر، ولذا عليك التعرف على طرق قيام الجسم بمساعده نفسه علي التخلص من هذه السموم، وذلك وفقا لموقع "healthlineط.

هل تعلم أن الجسم يترسب داخله السموم نتيجة لتناول الماء أو الطعام الملوث، كما أن للهواء دور أيضا في هذا الأمر فنجد أن بعض الأشخاص الذين يعيشون في أماكن بها مصانع يعانون من هذا الأمر ويترسب داخل أجسادهم السموم.

وأوضح التقرير، أن الجسم يقوم من تلقاء نفسه بالتخلص من السموم، ولذا عليك التعرف على طريقة كل عضو في القضاء علي السموم، ومنها:

-الجلد..

يفرز الجلد نسبة أكثر من العرق فبهذه الطريقة يقوم بالتخلص من السموم المتراكمة داخله عن طريق الغدة العرقية.

-الكبد

هو العضو المسئول عن تنقية وتطهير الجسم، ولذا يقوم بتنظيف الجسم من الأجسام الغريبة بشكل سريع.

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-الرئتين

عن طريق عملية التنفس تقضي الرئتان علي السموم المتواجدة بها.

-الأمعاء

تتخلص الأمعاء عن طريق عملية الإخراج من السموم.

-الكلي

تقضي علي السموم المتراكمة داخلها عن طريق عملية التبول.