شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على سمعك واعرف علامات الإصابة بالتهابات الأذن.. منها الدوخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهابات الأذن من الأمراض الشائعة التى تنتشر بين كثير من الناس، ولكنها تنتشر بشكل أكثر شيوعاً بين الأطفال، فى هذا التقرير نتعرف على علامات الإصابة بالتهابات الأذن، التى إذا ظهرت عليك يجب أن تتوجه للطبيب لتلقى العلاج للوقاية من مشاكل السمع، وفقاً لموقع " Medical news today ".



التهاب الاذن

أعراض التهابات الأذن

الأذن هي جزء معقد من الجسم ، يتكون من عدة غرف مختلفة، ويمكن أن تحدث التهابات فى الأذن فى أي من هذه الغرف وتتسبب في أعراض مختلفة.

تُعرف الأجزاء الثلاثة الرئيسية من الأذن باسم الأذن الداخلية والمتوسطة والخارجية.

وتختلف أعراض التهابات الأذن عند البالغين ويمكن أن تشمل:

-الالتهاب والألم.

- تغييرات فى السمع.

-الغثيان.

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-القيء.

- الدوخة.

-الحمى.

-صداع الرأس.

-تورم الأذن.

والأذن الوسطى هي المنطقة خلف طبلة الأذن مباشرة، وعادةً ما تحدث التهابات الأذن الوسطى عندما تتواجد بكتيريا أو فيروسات من الفم والعينين وممرات الأنف خلف طبلة الأذن، والنتيجة هي الألم والشعور بانسداد الأذن.