شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أمراض شائعة تصيب الحامل ..منها التهابات المثانة ونزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال فترة الحمل تكون السيدة عرضة للإصابة ببعض الأمراض أوالعدوي، وهذا يمكن أن يتطور إلى مضاعفات شديدة إذا تركت دون علاج، وربما فى بعض الحالات قد تلحق الضرر بالجنين،

فى هذا التقريرنقدم 4 أمراض شائعة تحدث أثناء الحمل، وفقاً لموقع Doctor.



امراض الحمل

الأمراض الأكثر شيوعاً أثناء الحملالتهابات المثانة

هذه هي أكثر أنواع العدوى شيوعًا في الحمل، وتأتي في شكلين أساسيين- نساء لديهن أعراض ونساء لا يصبن بأى أعراض أثناء الحمل.

-التهابات المثانة الصامتة

التهابات المثانة الصامتة من الأمراض الشائعة التى تحدث بدون أعراض، حيث تحدث في حوالي 6 % من النساء الحوامل.

- التهاب المثانة

يأتي مع الأعراض التي تتضمن الشعورالمستمر بأنك بحاجة إلى التبول، وعدم الراحة في المثانة، والحاجة إلى التبول بشكل متكررأكثر وألم بالتبول.

إذا ظهرت عليك أي نوع من أنواع عدوى المثانة، فسوف يعالج طبيبك عادة بالمضادات الحيوية، لأنه إذا تركت دون علاج، يمكن أن تتطور عدوى المثانة إلى عدوى في الكلى.

جدري الماء

يحدث بسبب فيروس يسمى فيروس الحماق النطاقي، في المرة الأولى التي يصاب فيها شخص ما بالعدوى التي يسببها هذا الفيروس، عادة في مرحلة الطفولة، سوف يصاب بالجدري. يمكن أن يسبب جدري الماء ثلاث مشاكل محتملة أثناء الحمل:

• أعراض تشبه الأنفلونزا

إذا كنتِ مصابة بالجدري أثناء الحمل، فستتعرضين عادةً لأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا بالإضافة إلى طفح جلدي يتميز بالبقع الحمراء.

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هذا عادة لا يتطلب أي علاج ولكن في حالات نادرة للغاية ، قد يتطور الالتهاب الرئوي بعد يومين إلى ستة أيام من ظهور الطفح الجلدي.

متلازمة الحماق الخلقي

إذا كنتِ مصابة بالجدري خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحمل، فإن لدى الطفل فرصة ضئيلة جدًا للإصابة بالعدوى أيضًا، مما يؤدي إلى حالة تعرف باسم متلازمة الحماق الخلقي.

مع هذه المتلازمة، يمكن أن يكون للجنين تندب (نفس أنواع الندوب التي يصاب بها الأطفال الصغار من أجسادهم من جدري الماء)، بعض النمو غير الطبيعي للأطراف، ومشاكل النمو، والتأخر في النمو.

ومع ذلك، فإن متلازمة الحماق الخلقية نادرة جدًا لحسن الحظ، حيث تحدث في أقل من 1% من الحالات التي تحدث فيها العدوى في الأشهر الثلاثة الأولى، 2% في الثلث الثاني من الحمل.

• عدوى الحماق

إذا أصيبتِ بالجدري من 5 أيام قبل الولادة، فإن الطفل يكون عرضة لخطرالإصابة بالتهاب الحماق في الفترة الأولي بعد الولادة

الحمل

الحصبة الألمانية

يسببه فيروس الحصبة الألمانية، وهو النوع الوحيد من الحصبة الذي يمكن أن يكون له أي تأثير كبير على الحمل، إذا أصبتِ بالحصبة الألمانية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، فإن لدى طفلك حوالي 20 % فرصة لتطوير متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية.

الإصابة بالحصبة الألمانية الحادة أثناء الحمل غير شائعة ويرجع ذلك أساسًا إلى التطعيم الروتيني للحصبة الألمانية.

نزلات البرد

معظم الناس يصابون بالبرد مرة واحدة إلى مرتين في السنة، وبالتالي فإن حقيقة إصابة معظم النساء بنزلات البرد أثناء الحمل ليست مفاجئة، ويمكن علاجها بشرب السوائل الدافئة واستنشاق البخار وتناول الأطعمة المليئة بفيتامين سى مثل: البرتقال والليمون.