شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تبقى نباتى.. كيف تتوقف عن تناول اللحوم بشكل صحى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النظام الغذائى النباتى أو الـ "Vegetarian diet" من الأنظمة الغذائية التى بدأت فى الانتشار خلال السنوات الأخيرة، حيث يتم وقف تناول اللحوم، ولكن هذا الأمر قد يكون خطيراً إذا لم يتم استبدال اللحوم بأطعمة أخرى تعوض نفس القيمة الغذائية لها، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح للتوقف عن تناول اللحوم بشكل صحى، وفقاً لموقع "Step to health".



نظام غذائى نباتى

نصائح للتوقف عن تناول اللحوم بشكل صحى

-إذا كنت ترغب في التوقف عن تناول اللحوم في نظامك الغذائي أو تقليلها، إليك مجموعة من النصائح لمنع الآثار السلبية على صحتك.

-يجب أن تعرف أن كل شخص مختلف وأن الاحتياجات الغذائية المحددة تختلف من فرد لآخر، لهذا السبب، فإن أفضل ما عليك فعله هو إجراء تغييرات بشكل تدريجى على نظامك الغذائي.

-استهلك مصادر أخرى من البروتين إذا توقفت عن تناول اللحوم بالكامل.

-الاستمرار في تناول البروتين الذي يأتي من مصادر غذائية أخرى، على سبيل المثال، إذا لم تكن نباتيًا، يمكن أن يكون البيض مصدرًا كبيرًا للبروتين وكذلك الدهون الصحية التي يمكن أن تحل محل المنتجات الحيوانية الأخرى.

وهناك الكثير من الأنواع الأخرى من الأطعمة التي يمكن أن توفر البروتين كبديل للحوم ومنها:

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-الخضروات (فول الصويا، القرنبيط، الكرنب).

-المكسرات (اللوز والفستق والجوز والكاجو والبندق).

- الحبوب (الشوفان ، الكينوا، الأرز البني، والذرة الرفيعة).

-البذور (بذور اليقطين وبذور السمسم وبذور عباد الشمس وبذور الشيا).

-البقوليات (العدس ، الفول السوداني ، البازلاء الخضراء، الحمص ، الفاصوليا الحمراء.