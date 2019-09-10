شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أسبانية: 6 ساعات من الوقوف تحرق 45 كيلو من السعرات الحرارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أوصت دراسة أجراها باحثون من جامعة غرناطة (UGR) الإسبانية بقضاء المزيد من الوقت وقوفا لزيادة إنفاق الطاقة ومكافحة الآثار الصحية السلبية لنمط الحياة المستقرة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حدد البحث أيضًا كم عدد السعرات الحرارية الإضافية التي نحرقها عندما نبقى واقفين: 45 كيلو سعر حرارى لكل ست ساعات.

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وقال الباحثون أن استخدام طاولات مرتفعة فى العمل تمكن الناس من العمل واقفين - وهي ممارسة شائعة جدًا بالفعل في بلدان الشمال الأوروبي - وبالتالي مكافحة الآثار السلبية ل بيئة العمل المستقرة.

وقال الدكتور "فرانسيسكو أمارو جاهيت" ، دكتوراه بالطب الحيوي في المدرسة الدولية للدراسات العليا UGR وعضو في قسم علم وظائف الأعضاء، "نحن الاسبان نقضي ما بين 8 و 10 ساعات في الجلوس أو الاستلقاء كل يوم، دون حساب الساعات التي نقضيها فى اليوم".

وأضاف: لذلك، إذا اتخذنا خطوات لمكافحة نمط الحياة المستقرة عن طريق إجراء تغييرات صغيرة على نمط الحياة ، مثل قضاء المزيد من الوقت في الوقوف ، هذا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل السمنة أو السكري من النوع 2 .