شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. الروزمارى والألوفيرا لعلاج تساقط الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساقط الشعر من المشاكل الصحية الشائعة التى يعانى منها الكثيرون لأسباب عديدة، منها الإجهاد، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام الروزمارى والألوفيرا لعلاج تساقط الشعر، وفقاً لموقع step to health.



الروزمارى

1. وصفة الروزماري لعلاج تساقط الشعر

الروزمارى أو إكليل الجبل من الأعشاب التى تساعد على علاج تساقط الشعر، لأنه يحفز الدورة الدموية في فروة رأسك.

الطريقة:

-قومى بصنع شاى الروزمارى عن طريق إضافة بعض أوراق إكليل الجبل إلى إناء ماء.

-قومى بتصفية إكليل الجبل وضعيه على رأسك عن طريق تدليك في فروة رأسك.

-اغسلى شعرك، ومن المهم القيام بذلك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع حتى تظهر النتائج.

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الوفيرا

2- الألوفيرا

الألوفيرا من العلاجات التي يمكن أن تساعد على منع تساقط الشعر، حيث يرطب فروة رأسك ويقوي ألياف الشعر.

الطريقة:

-اقطعى ورقة من نبات الصبار.

-قسمي الصبار إلى نصفين وقومى بوضع الألوفيرا في جميع أنحاء فروة رأسك، ودلكيها جيداً.

-يمكنك القيام بذلك مرة واحدة في الأسبوع.