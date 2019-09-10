شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أضرار نقص مضادات الأكسدة فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرغبة في الحصول علي بشرة نضرة وحيوية وشابة تعد حلم يسعي لتحقيقة جميع الأشخاص، ويتبعون العديد من النصائح الطبية التي تساعد في هذا الأمر، ولكن في حقيقة الأمر فإن التعرض لنقص لنسبة مضادات الأكسدة تعد من أبرز الأسباب المؤدية لظهور علامات تقدم العمر علي البشرة والتجاعيد، وهناك العديد من الأسباب المؤدية لنقص نسبتها في الجسم، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة وفقا لموقع "webmed".

مضادات الأكسدة تعد من المواد الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، والتي تساهم بشكل كبير في إمداده بالمناعة والصحة والحيوية والحد من ظهور علامات تقدم العمر ، وعند تعرض الجسم لأي نقص يزيد من تعرضه للمشاكل الصحية.

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وهناك العديد من الأسباب المؤدية للتعرض لنقص في نسبة مضادات الأكسدة في الجسم، ومنها كثرة التعرض للمواد الكيميائية وملوثات البيئة، عدم تناول الطعام الصحي والمفيد، والتعرض الدائم لحالات نفسية سيئة كحالات التوتر وضغوط الحياة اليومية، سوء التغذية، وكثرة التدخين، فجميعها أسباب تقود الجسم للتعرض لنقص في نسبة مضادات الأكسدة في الجسم.

وهناك بعض الأطعمة التي تساعد بشكل كبير فى إمداد الجسم بمضادات الأكسدة ومنها التوت والخرشوف والفاصوليا والقرفة والكركم والكاكاو والشاي الأخضر والثوم والبرتقال والجوافة والفراولة، والبازلاء، وينصح بالإكثار من تناول هذه الأطعمة للحصول علي فوائدها الكثيرة وتجنب التعرض لنقص في نسبة مضادات الأكسدة.