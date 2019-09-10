شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن أعراض الإصابة بمتلازمة" كوشينج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى الجسم على مجموعة كبيرة من الهرمونات التى تفرزها الغدد والمسئولة عن عدد كبير من العمليات الأساسية بالجسم، ويؤدى إضطراب إفراز أى نوع من الهرمونات إلى حدوث مشاكل صحية بالغة من بينها متلازمة كوشينج والتى تحدث عند تعرض الجسم لمستويات عالية من هرمون الكورتيزول لفترة طويلة.





قد تحدث الإصابة بمتلازمة كوشينج والتى تسمى بكورتيزول الدم، عن طريق تناول بعض الأدوية أو وجود خلل بالجسم ينتج هذا الهرمون أكثر مما ينبغي من تلقاء نفسه.

وتظهر الإصابة بمتلازمة كوشينج على شكل حدبة دهنية بين الكتفين ووجه مستدير وعلامات تمدد زهرية أو بنفسجية على الجلد، ويؤدى الإصابة بهذه المتلازمة إلى ارتفاع ضغط الدم وفقدان العظام وفي بعض الأحيان الإصابة بداء السكري من النوع 2

.ووفقا لموقع " mayoclinic"هناك عدة أعراض لمتلازمة كوشينج، أهمها زيادة الوزن والرواسب النسيجية الدهنية وخاصة حول الوسط وأعلى الظهر وفي الوجه "وجه البدر" وبين الكتفين، وعلامات ممتدة وردية أو أرجوانية، خطوط على جلد البطن والفخذين والثديين والذراعين، جلد رقيق ضعيف تحدث به الكدمات بسهولة،بطء التئام الجروح ولدغات الحشرات والعدوى،حب الشباب.

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كما تتعرض بعض السيدات المصابات بهذه المتلازمة أيضا إلى أعراض أخرى مثل ظهور شعر أكثر كثافه وسميك بالجسم والوجه، عدم انتظام الدورة الشهرية أو غيابها

كما تؤدى الإصابة بهذه المتلازمة إلى الشعور بالإرهاق الشديد وضعف العضلات،الاكتئاب والقلق ، فقدان القدرة على التحكم بالمثانة، الصعوبات المعرفية، ارتفاع في ضغط الدم، الصداع، زيادة تصبغ الجلد.