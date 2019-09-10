اختبار دم يحدد موعد وفاتك

توصلت دراسة علمية حديثة نشرتها مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز" إلى أن قياس نسبة تمثيل 14 مادة أيضية يساعد الأطباء على التنبؤ بموعد وفاة المريض خلال حياته المقبلة، وفقا لمدونة "بيج ثينك" الأمريكية.

أجرى الدراسة علماء أوروبيون في هولندا برئاسة إلين سلاجبوم، عالمة الأوبئة الجزيئية بجامعة لايدن، على أكثر من 44 ألف متطوع من عمر 18 حتى 109 أعوام، وامتدت الدراسة لما يقرب من 17 سنة تقريبا.

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وخلصت أبحاث العالمة الهولندية "سلاجبوم" فيما يخص طول العمر البشري والشيخوخة إلى أن إجراء تحليل دم بسيط قادر على الكشف عن وجود 14 مؤشرا حيويا في جسم الإنسان، ما يُمكِّن الأطباء من التنبؤ بالوفاة في غضون 5 إلى 10 أعوام.

تفيد مثل هذه الدراسات في مساعدة العلماء والباحثين على تشخيص المرض ووصف علاج مناسب بصورة أكثر دقة وفاعلية من ذي قبل، فضلا عن قدرة هذه الدراسة وغيرها على تشجيع الناس على تناول أطعمة صحية بشكل أكبر، وممارسة الرياضة بانتظام من أجل موازنة عمل المؤشرات الحيوية في أجسامهم.

وأشارت "سلاجبوم" إلى أن تحديد سنة الوفاة ما زال تحديا يواجههم، إلا أن إمكانية حصر مدة بقاء المريض على قيد الحياة من اختبار دم بسيط هو حدث فريد بكل تأكيد، خاصةً بعد نجاح الاختبار في التنبؤ بموعد وفاة 83% من العينة موضع الدراسة.