مع بداية الدراسة.. احمي أطفالك من القمل بالخل والروزماري

يصاب الكثير من الأطفال بالقمل خلال فترة الدارسة، وهي حشرات طفيلية صغيرة الحجم تنتقل من رأس طفل إلى آخر نتيجة الاحتكاك في أماكن التجمع، وهي المشكلة التي تحاول الأمهات حماية أطفالهن منها بكل الطرق الممكنة.

ومع اقتراب عودة الأطفال للمدارس تقدم مجلة dilei الإيطالية مجموعة من الطرق الطبيعية التي تساعد الأمهات على حماية فروة رأس أطفالهن من القمل ومنع ظهوره، من خلال اتخاذ بعض التدابير الطبيعية البسيطة باستخدام الخل وإكليل الجبل.

1-الخل

بغض النظر عن نوعه، سواء التفاح أو الأبيض، يعد الخل من أفضل الطرق الطبيعية التي تساعد على منع ظهور القمل، عن طريق خلطه بالقليل من الملح ووضعه على الشعر بالكامل وفركه جيداً وتركه لمدة ساعتين ثم غسله بالطريقة المعتادة.

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كما يمكن عمل خليط مكون من المايونيز (الذي يحتوي على نسبة عالية من الزيوت الطبيعية)، مع القليل من الخل وبضع قطرات من زيت شجرة الشاي أو اللافندر، لخنق القمل الملتصق بفروة الرأس، وذلك عن طريق دهن الشعر به وتركه لمدة ساعة ونصف الساعة، ثم غسله جيداً بالماء الساخن.

2-إكليل الجبل

يعد إكليل الجبل من المكونات البسيطة التي تساعد على التخلص من القمل والوقاية منه، ولا يتطلب الأمر سوى القليل من الأوراق المجففة من الروزماري والماء المغلي، ثم أخذ السائل وتبريده، ثم وضعه على طول الشعر بالكامل، ثم غسله بالشامبو العادي، كما ينصح باستخدام مشط ذي أسنان ضيقة لتحسين عملية التخلص من أي شيء يلتصق بالشعر.

ويجب تذكير الأمهات بأنه في حالة إصابة الطفل يُنصح بتطهير الأغطية والملاءات والمناشف وغيرها من الأغراض الشخصية التي يستخدمها الطفل المصاب بالقمل، ومن المهم أيضاً إخطار أولياء أمور زملائهم الذين يحضرون معهم أي تمارين رياضية أو تجمعات أخرى.