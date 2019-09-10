شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر: الأفيون يخفض هرمون الذكورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من الفرع الطبى بجامعة تكساس فى جالفيستون عن انخفاض هرمون التستوستيرون للرجال الذين يتعاطون الأفيون.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalNewsToday” فأجرى باحثو جامعة تكساس أول تحقيق واسع النطاق وممثل على المستوى الوطنى حول عدد الرجال الذين يتناولون الأفيونيات بصورة ممتدة، وعولجوا من انخفاض التستوستيرون.

ووجد الباحثون أن الرجال الذين يتعاطون الأفيون ذى المفعول الطويل لديهم انخفاض فى هرمون التستوستيرون أكثر من الرجال الذين تناولوا الأفيون القصير المفعول.

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الأفيون

وأظهرت دراسات سابقة أن هرمون التستوستيرون المنخفض مرتبط بإهدار العضلات، زيادة الوزن، هشاشة العظام، الرغبة الجنسية المنخفضة والعقم.

ووجد الباحثون أن المواد الأفيونية تمنع إطلاق المواد الكيميائية فى الدماغ التى تؤدى إلى إنتاج هرمون تستوستيرون في الخصية.

وقال كبير الباحثين "جاك بيلارجون"، أستاذ فى قسم الطب الوقائي وصحة المجتمع: "بالنظر إلى الزيادة الهائلة في استخدام المواد الأفيونية على مدار العشرين عامًا الماضية فمن المحتمل أن يصبح هرمون التستوستيرون منخفض بسبب المواد الأفيونية الشائعة".