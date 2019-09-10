شكرا لقرائتكم خبر عن للأطفال والكبار.. البطاطا الحلوة هتحميك من السرطان وتعالج السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البطاطا الحلوة من أكثر الأطعمة الغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة مثل: الريبوفلافين والثيامين والنياسين والكاروتينات، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد البطاطا الحلوة، وفقاً لموقع "Parenting".



البطاطا

فوائد البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة مصدر رائع لفيتامين أ، لأنها تحتوى على كميات عالية من البيتا كاروتين، ويتحول بيتا كاروتين إلى فيتامين (أ) في كبدنا، وفيتامين (أ) ضرورى لمساعدة الجسم على محاربة العدوى المختلفة.

تحتوى البطاطا الحلوة على مؤشر خفض نسبة السكر فى الدم، مما يعنى أنها تطلق السكر فى مجرى الدم ببطء شديد، مقارنة مع غيرها من الأطعمة النشوية، ويساعد هذا فى السيطرة على مستويات السكر فى الدم، كما تحتوى البطاطا الحلوة على المغنيسيوم والألياف، والتى التى تساعد فى إدارة مرض السكر والوقاية منه.

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تحتوى البطاطا الحلوة على نسبة عالية من المغنيسيوم، وهو معدن مهم للجسم ليعمل بشكل صحيح، واحدة من أكثر مزايا هذا المعدن قيمة هو أنه يساعد على تقليل القلق والإجهاد، حيث يرتبط نقص المغنيسيوم بزيادة خطر الإجهاد والاكتئاب والقلق.

تحتوى البطاطا الحلوة على كمية جيدة من الفيتامينات ذات الخصائص المضادة للالتهابات، علاوة على ذلك يحتوى على نسبة عالية من الكولين، ويعتبر الكولين مادة مغذية متعددة الاستخدامات، ومن أفضل الفوائد أنها تقلل من استجابة الجسم الالتهابية، مما ينتج عنه التهاب أقل.

البطاطا الحلوة ذات اللون الأرجوانى فعالة بشكل خاص فى مكافحة السرطان، يمكن للعناصر الموجودة فى هذا أن تمنع نمو أنواع معينة من أنواع السرطان مثل سرطان المعدة وسرطان الثدى وسرطان القولون.