للأطفال والكبار.. البطاطا الحلوة هتحميك من السرطان وتعالج السكر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البطاطا الحلوة من أكثر الأطعمة الغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة مثل: الريبوفلافين والثيامين والنياسين والكاروتينات، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد البطاطا الحلوة، وفقاً لموقع "Parenting".فوائد البطاطا الحلوة
البطاطا
البطاطا الحلوة مصدر رائع لفيتامين أ، لأنها تحتوى على كميات عالية من البيتا كاروتين، ويتحول بيتا كاروتين إلى فيتامين (أ) في كبدنا، وفيتامين (أ) ضرورى لمساعدة الجسم على محاربة العدوى المختلفة.تنظيم مرض السكر
تحتوى البطاطا الحلوة على مؤشر خفض نسبة السكر فى الدم، مما يعنى أنها تطلق السكر فى مجرى الدم ببطء شديد، مقارنة مع غيرها من الأطعمة النشوية، ويساعد هذا فى السيطرة على مستويات السكر فى الدم، كما تحتوى البطاطا الحلوة على المغنيسيوم والألياف، والتى التى تساعد فى إدارة مرض السكر والوقاية منه.
تحتوى البطاطا الحلوة على نسبة عالية من المغنيسيوم، وهو معدن مهم للجسم ليعمل بشكل صحيح، واحدة من أكثر مزايا هذا المعدن قيمة هو أنه يساعد على تقليل القلق والإجهاد، حيث يرتبط نقص المغنيسيوم بزيادة خطر الإجهاد والاكتئاب والقلق.بها خصائص مضادة للالتهابات
تحتوى البطاطا الحلوة على كمية جيدة من الفيتامينات ذات الخصائص المضادة للالتهابات، علاوة على ذلك يحتوى على نسبة عالية من الكولين، ويعتبر الكولين مادة مغذية متعددة الاستخدامات، ومن أفضل الفوائد أنها تقلل من استجابة الجسم الالتهابية، مما ينتج عنه التهاب أقل.الوقاية من السرطان
البطاطا الحلوة ذات اللون الأرجوانى فعالة بشكل خاص فى مكافحة السرطان، يمكن للعناصر الموجودة فى هذا أن تمنع نمو أنواع معينة من أنواع السرطان مثل سرطان المعدة وسرطان الثدى وسرطان القولون.
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