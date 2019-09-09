القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل الإسباني رافائيل نادال، المصنف الثاني عالمياً في التنس، وأحد أهم اللاعبين في تاريخ اللعبة تحقيق الإنجازات العالمية بإحراز لقب أمريكا المفتوحة. ونجح لاعب التنس الإسباني في الفوز على الروسي دانييل ميدفيديف، فجر الإثنين، ليُتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس. وعلى مدار مسيرته المدججة بالنجاحات، حقق نادال 19 بطولة جراند سلام، مرة لأستراليا المفتوحة ومرتان لويمبلدون و4 لأمريكا المفتوحة بالإضافة إلى 12 لفرنسا المفتوحة. Advertisements على صعيد آخر، تُوج نجم التنس الإسباني بذهبيتين أولمبيتين، إحداهما لبطولات الفردي في 2008 والأخرى للزوجي في 2016. ويعتبر نادال ثاني أكثر اللاعبين تصدرا للتصنيف العالمي للتنس من حيث المدة الزمنية بـ10 سنوات و72 يوماً، بعد السويسري روجيه فيدرر . وتستعرض "العين الرياضية" عبر الفيديوجراف التالي ما حققه لاعب التنس الإسباني على مدار مسيرته الاحترافية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديوجراف.. نادال ملك بطولات الماسترز يتطلع لعرش الجراند سلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.