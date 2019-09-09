مؤتمر الطاقة العالمي.. عمالقة الطاقة يجتمعون في أبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتجهت أنظار العالم، صباح اليوم، إلى أبوظبي؛ لمتابعة فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الطاقة العالمي الذي يقام على أرض مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" ويستمر حتى 12 سبتمبر الجاري بمشاركة 71 وزيرا و500 رئيس تنفيذي.

وتستعرض "العين الإخبارية" تاريخ انعقاد المؤتمر الذي شهد عام 1924 انعقاد أول دورة له.

والمجلس يُنظَّم كل 3 سنوات؛ حيث احتضنت 20 مدينة كبرى الحدث خلال 90 عاما مضت.

ويحضر المجلس حكومات ومسؤولون تنفيذيون واتحادات الطاقة والأوساط الأكاديمية، والمراكز الفكرية، والمهنيون الشباب والطلاب.

وتشمل الفعاليات قطاعات النفط والغاز، والطاقة المتجددة والطاقة النووية والكهرومائية.