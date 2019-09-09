شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى النوبة القلبية والعلامات التي تدل على احتمال حدوثها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمراض القلب من أكثر الأمراض الشائعة والتى قد تسبب الوفاة، إذا لم يتم علاجها، والنوبة القلبية من أكثر الحالات شيوعاً وتتطلب عناية طبيبة عاجلة فورحدوثها، فى هذا التقرير نتعرف على علامات تدل على إصابتك بنوبة قلبية، وفقاً لموقع "On health".

ما هي النوبة القلبية؟

عندما يصبح الشريان التاجي مسدوداً (عادةً بسبب جلطة دموية)، تفقد مساحة من أنسجة القلب إمدادات الدم، يمكن لهذا النقص في الدم أن يتلف أو يقتل أنسجة القلب سريعاً، لذا يجب الذهاب لأقرب مستشفى لإنقاذ المريض.

ويمكن أن يسبب فقدان أنسجة القلب بسبب الانسداد أعراضًا مثل ألم الصدر وضيق التنفس والضعف، والعلاجات السريعة تقلل من عدد الوفيات الناجمة عن الأزمات القلبية في السنوات الأخيرة.

أعراض النوبة القلبية

فيما يلي علامات التحذير من نوبة قلبية:

-ألم في الصدر (قد ينتشر في الظهر والعنق والذراعين أو الفك).

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-الدوخة.

-الغثيان والقيء.

-دقات القلب السريعة أو غير المنتظمة.

-ضيق التنفس.

-قد يظهر لدى بعض الأشخاص القلق أو عسر الهضم أو حرقة المعدة.