شكرا لقرائتكم خبر عن مشاكل تنتج عن نقص الفيتامينات والغذاء غير الصحي..منها الصدفية وبشرة جافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أساليب الغذاء غير الصحية ونقص الفيتامينات من أهم الأسباب لحدوث مشاكل بالجسم وخصوصا الجلد، بداية من الهالات السوداء حول العينين إلي البثور وحبوب الوجه وجفافه وظهور الشفاه بلون داكن

وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" إن الحفاظ علي تناول الفيتامينات يقي الجسم من مشاكل عديدة خصوصا مشاكل الجلد ويعمل علي انتاج الخلايا الجديدة

لهذا هناك حاجة دائمة إلى الكثير من الفيتامينات في جسمك، والتي لا يمكنك الحصول عليها إلا من خلال اتباع نظام غذائي جيد وصحي.

مشاكل جلدية ترتبط بنقص الفيتامينات بالجسمالبثور وحب الشباب

تناول الكثير من الأطعمة الدهنية والحارة يمكن أن يسبب حب الشباب أيضًا، وللتخلص من هذه المشكلة فقط أضف الزنجبيل والكركم وزيت الزيتون إلى نظامك الغذائي .



مشاك لجلدية

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الهالات السوداء والتجاعيد

تناول كمية زائدة من السكر والكربوهيدرات، قد يسبب الهالات السوداء تحت عينيك والتجاعيد على الوجه، كما أن هناك بعض الأطعمة التي تزيد من عمر بشرتك بسرعة فعلى سبيل المثال السكر يدمر الكولاجين، فعليك تجنب السكر المكرر والحد من تناول الكربوهيدرات.

بقع الجلد والصدفية

ظهور بقع على الوجه والصدفية يمكن أن يسبب مشاكل في الكبد، وتتمثل المهمة الرئيسية للكبد فى إزالة الرواسب والعناصر السامة من الجسم، ولهذا يجب أن يكون هناك ما يكفي من الماء في جسمك، حتى يتمكن الكبد من معالجته عن طريق فصل الأوساخ عن الدم، اشرب 3-4 لترات من الماء يوميًا وتناول الفيتامينات.

الشفاه الداكنة

التدخين هو السبب الرئيسي في ظهور الشفاه الداكنة، لذلك إذا كنت تدخن بانتظام، حاول التقليل من إدمان السجائر، وعدم رطوبة للجلد يؤدي لظهورالشفاه السوداء، ولتجنب ذلك ضع مرطبًا على وجهك ويديك يوميًا



نظام غذائى للحصول على بشرة صحية

شرب كمية كافية من الماء يوميًا مهم جدًا لزيادة توهج البشرة وإشراقها من 3-4 لترات من الماء في يوم واحد.

تناول الكثير من الفواكه والحمضيات مثل الطماطم والليمون والفراولة والبرتقال، جميع ثمار الحمضيات تحتوي فقط على كمية جيدة من فيتامين C ، مما يزيد من قدرة الجسم على محاربة الجذور الحرة.

، مما يزيد من قدرة الجسم على محاربة الجذور الحرة. قلل من استهلاك الأطعمة الدهنية والحارة لأنها تفسد صحتك وتلف بشرتك.

ضمن الخضروات الملونة (وليس فقط خضراء) في نظامك الغذائي لأنها تمد الجسم بالكثير من مضادات الأكسدة مثل ، قرع العسل، السبانخ ، الفاصوليا ، القرنبيط ، الكرنب ، البروكلي، مما يساعد في الحفاظ على صحة البشرة.

أفضل نظام غذائى للحصول على بشرة صحية