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دراسة: دماغ الإنسان يكتمل بنسبة 80% قبل بلوغ سن العشرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرحلة المراهقة من الفترات الصعبة فى حياة أى شخص لأنها تحمل الكثير من المشاعر والتغيرات الفسيولوجية والنفسية عند الجميع، حيث أكدت دراسة بحثية أن الدماغ يستغرق وقتا طويلا للاكتمال، حيث يتم  الانتهاء من اكتمال دماغ المراهق بنسبة حوالي 80% فقط .

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ووفقا لتقرير "ديلى ميل"، فإنه على الرغم من أن معظم نمو الدماغ يحدث فى العامين الأولين ويتم الانتهاء من 95 % منه بحلول سن العاشرة ، فإن المشابك العصبية وهى المساحات الصغيرة بين نهايات الخلايا العصبية لا تكون مكتملة بالكامل حتى سن العشرين.

فى غضون تلك الفترة الصعبة  يكون المراهق لديه سلوك أكثر اندفاعًا.

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وقال فرانسيس إي جينسين أستاذ علم الأعصاب: "المخ في سن المراهقة ليس مجرد دماغ ولكنه نوع مختلف تمامًا".

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هذا هو السبب في أن الأحاسيس التي يشعر بها فى فترة المراهقة  أكثر كثافة من أي وقت آخر من الحياة حيث أكدت العديد من الإحصائيات أن السبب الرئيسي للوفيات بين المراهقين هو الحوادث ، والسبب الرئيسي للحوادث هو تجمع المراهقين مع بعضهم البعض.

وعندما يكون هناك أكثر من مراهق في سيارة على سبيل المثال، تتضاعف مخاطر وقوع حادث بنسبة 400 %.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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