علامات تدل على إصابتك بالانزلاق الغضروفى. .خلى بالك منها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الانزلاق الغضروفى واحد من المشكلات التى يواجهها الكثيرون وتؤثر على العمود الفقرى ، فى الغالب يحدث الأنزلاق الغضروفى نتيجة الضغط المستمر على الفقرات والغضاريف قد يكون بسبب الوزن الزائد والانحناء. وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فأن أعراض الانزلاق الغضروفى هى: أعراض الانزلاق الغضروفى

أعراض الانزلاق الغضروفى انزلاق غضروفى 1: ألم شديد فى المنطقة المصابة بالغضروف ويزداد مع مرور الوقت مما يسبب صعوبة فى الحركة . 2: تنميل ووخز فى اليدين والقدمين والرأس مما يؤثر على المفاصل والعضلات. Advertisements 3: ضعف عام فى عضلات الجسم مما يسبب خلل فى نقل الاشارات العصبية. 4: يواجه المريض صعوبة شديدة عند محاولة الوقوف أو الجلوس وذلك نتيجة تأمل الغضروف والفقرات. 5: الغضروف المنزلق يضغط بشكل كبير على الاعصاب فيسبب ذلك ألما شديد عند القيام ببعض الحركات. 6: برودة على أحد جانبى الجسم نتيجة ضغط الاعصاب ومشاكل الغضروف. 7: ألم شديد عند العطس والسعال حيث يؤثر على الغضروف. عند ظهور أى من الاعراض يجب زيارة الطبيب لوصف العلاج المناسب حسب الحالة ودرجة المرض، مع اتباع عادات غذائية صحية.

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