شكرا لقرائتكم خبر عن 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة.. منها اختبار النظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتهاء الإجازة الصيفية ومع اقتراب موعد دخول المدارس، يجب أن يضع الآباء والأمهات مجموعة من الأشياء التى تساعد فى الحفاظ على صحة الأطفال قبل موعد دخول المدرسة، وفقاً لموقع "Doctor".



المدرسة

احتياطات صحية يجب أن تفعلها قبل دخول طفلك المدرسة

هناك بعض الاحتياطات الصحية السريعة التي يمكنك إجراؤها للتأكد من عودة أطفالك إلى الفصل الدراسي بحالة صحية أفضل، وتشمل ما يلى:

إعطاء الطفل التطعيمات اللازمة

يعتبر الاتصال بطبيبك وسيلة جيدة لتتبع التطعيمات التى يجب أن يحصل عليها طفلك، مثل: تطعيم الأنفلونزا الموسمية، الذى يعطى كل عام، كحماية لأطفالك من الفيروسات والأمراض.

إجراء اختبار النظر

يمكنكِ الذهاب لطبيب العيون لإجراء اختبارات النظر الروتينية قبل موعد المدرسة، حتى لا يؤثر ضعف النظر على تحصيل الطفل فى المدرسة.

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فحص السمع

من المهم تحديد أي مشاكل محتملة في السمع في مرحلة مبكرة من النمو، لأنه من المحزن أنها قد لا يتم تشخيصها لعدة أشهر وحتى سنوات، ويمكن أن تؤثر بشكل خطير على قدرات طفلك وثقته في المدرسة- إذا لم يتمكنوا من سماع المعلم ، على سبيل المثال.

اختيار حقيبة مدرسة صحية لا تؤثر على الظهر

شراء حقيبة مدرسة تحافظ على ظهرك مستقيماً مع شراء حذاء صحى لا يؤثر على شكل القدمين أو يسبب الألم.

تأكدى من عمل روتين نوم صحى للطفل

النوم ضروري لنمو الجسم والدماغ، وكذلك نظام المناعة لديك، بناءً على عمر الطفل ، تختلف ساعات النوم الموصى بها - بالنسبة للأطفال من عمر ثلاث إلى خمس سنوات، يوصى بـ 11 إلى 13 ساعة من النوم ؛ يحتاج الأطفال من عمر 5 إلى 10 سنوات إلى حوالي 10 إلى 11 ساعة ؛ وللأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 17 عامًا ، يكون حوالي تسع ساعات من النوم كافية للجسم والعقل.