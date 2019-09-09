الجزر والموالح تحميكم من أمراض الخريف والشتاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق في مصر، إنه مع اقتراب فصل الخريف ومن بعده فصل الشتاء، ينبغي الحرص على التناول اليومي للجزر والموالح ممثلة في البرتقال والليمون الطازج، وذلك لاحتواء الجزر على كميات كبيرة من فيتامين أ، واحتواء البرتقال والليمون على فيتامين سي.



أضاف الناظر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الدراسات العلمية أثبتت أن فيتامين أ وفيتامين سي يعملان كمواد مضادة للأكسدة بشكل فعال للغاية، مما يمنع الإصابة بكم هائل من الأمراض.

وتابع أن فيتامين أ وفيتامين سي لهما دور مهم أيضاً في الحفاظ على سلامة وصحة الجلد والأظافر والشعر ونضارة البشرة وحيويتها، واحتفاظها بلونها الطبيعي الخالي من البقع الداكنة.