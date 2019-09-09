شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: 20 سنة من الخمول البدني ترفع خطر الوفاة للضعف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ربط العديد من الخبراء منذ فترة طويلة أنماط الحياة المستقرة بسوء الصحة، ولكن دراسة حديثة وجدت أن أولئك الذين عاشوا حياة غير نشطة جسديًا لمدة 20 عامًا على الأقل تعرضوا لخطر الوفاة المبكرة بمعدل مضاعف مرتين مقارنة بالأشخاص النشطين جسديًا.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalNewsToday”، قدم الباحثون نتائجهم في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ECS) 2019 ، الذي عقد في باريس ، فرنسا.

ونظر الباحثون في كيفية ارتباط النشاط البدني على مدى 20 عامًا بالموت عمومًا ، وبشكل أكثر تحديداً ، الوفاة الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

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وقام الباحثون بتقييم النشاط البدني وآثاره على الوفيات بطريقة مختلفة، عن طريق كيفية تغيير عادات وسلوك النشاط البدني مع مرور الوقت، وأرادوا أن ينظروا بشكل أعمق إلى العلاقة بين النشاط البدني خلال فترة زمنية طويلة وكيف يرتبط بمعدلات الوفيات.

وقارن الباحثون مجموعة التمرينات العالية بأولئك الذين لم يكونوا نشطين جسديًا في كل من 1984-1986 و 2006-2008، ووجدوا أن أولئك الذين ينتمون إلى فئة النشاط المنخفض كانوا أكثر عرضة للوفاة من جميع الأسباب وكان لديهم خطر أكبر بثلاثة أضعاف تقريبًا بسبب الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

ولاحظ الدكتور "موهولدت" أن هناك مجموعة من التوصيات حول مقدار التمارين الذي يجب على الشخص القيام به، وعلى سبيل المثال ، ذكرت جمعية القلب الأمريكية (AHA) أن التمارين المنتظمة يمكن أن تساعد في تقليل فرص إصابة الشخص بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وكانت الوصية النهائية أن يستهدف الأشخاص ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين المعتدلة الشدة كل أسبوع، ويمكن أن يشمل ذلك المشي السريع أو السباحة أو الرقص أو ركوب الدراجات.