شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتتخن بسرعة.. قصور القلب والكلى وتكيسات المبايض ممكن تكون السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معظم الأشخاص يعانون من تقلبات في وزنهم ومن الشائع زيادة الوزن ولكن إذا زاد الوزن بصورة كبيرة فى وقت قصير جدًا دون سبب واضح فقد يكون ذلك علامة على وجود حالة صحية مرضية ، فهناك حالات ترتبط بشكل طبيعى بزيادة الوزن دون سبب مرضى وهى وقت الدورة الشهرية عند السيدات، أو فترة انقطاع الطمث، احتباس الماء بسبب الجفاف أو الملح الزائد،الإجهاد، الاكتئاب، أو القلق، وقلة النوم.

يجب على أى شخص يعانى من زيادة سريعة في الوزن اللجوء إلى الطبيب فورا.

من أهم الأسباب لزيادة الوزن بصورة كبيرة خلال وقت قصير هى:

تناول بعض الأدوية يمكن أن يسبب زيادة الوزن بصورة كبيرة فى وقت قصير مثل أدوية السكرى، ضغط دم المرتفع، الاكتئاب والاضطرابات النفسية ولكن لا يجب التوقف عنها بدون الرجوع إلى الطبيب حتى لا تحدث مشكلة صحية أكبر ومضاعفات،حسبما ذكر موقع" medicalnewstoday".

أظهرت الأبحاث أن قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن، يمكن أن تؤثر التغييرات في دورات النوم على أنماط الأكل والمزاج مما يؤدي إلى إفراط الأشخاص في تناول الطعام.

وتبين أن الأشخاص المحرومون من النوم يتناولون كميات أكبر من الكربوهيدرات أكثر من اللازم لتلبية احتياجاتهم من الطاقة ، مما أدى إلى زيادة الوزن.

ومن بين أسباب زيادة الوزن الإقلاع عن التدخين، يعتقد الخبراء أن هذا يحدث على حد سواء لأن النيكوتين يقمع الشهية ولأن أعراض الانسحاب قد تشمل الإجهاد، مما قد يؤدى إلى الإفراط في تناول الطعام.

Advertisements

بعض السيدات الذين يعانون من متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) يكتسبون وزناً بسهولة نتيجة إنتاج المبايض بمستويات عالية بشكل غير طبيعي.

كما أن زيادة الوزن السريعة أو التورم في مناطق معينة من الجسم يمكن أن يكون بسبب احتباس السوائل وقد يكون علامة على فشل القلب .

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، فإن زيادة الوزن بأكثر من 2 رطل على مدار 24 ساعة أو 5 رطل في الأسبوع يمكن أن تكون علامة على فشل القلب.

يمكن أن يكون زيادة الوزن المفاجئة أو التورم في الجسم من أعراض مرض الكلى، مثل الفشل الكلوي أو المتلازمة الكلوية التي تضر بالكلى.

إذا كانت الكليتان لا تعملان بشكل صحيح فقد يحتفظ الجسم بالسوائل مما يؤدي إلى زيادة الوزن.