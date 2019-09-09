شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تسجل 7 حالات إصابة جديدة بالحصبة والان مع التفاصيل
ذكر مسؤولو صحة، الإثنين، أن الولايات المتحدة سجلت 7 حالات إصابة جديدة بالحصبة، الأسبوع الماضي.
وارتفعت بذلك الحالات المسجلة منذ بداية العام الجاري إلى 1241، وذلك في أسوأ تفش للمرض منذ عام 1992.
وقالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إنها حتى 5 سبتمبر/أيلول سجلت حالات إصابة بالمرض شديد العدوى، الذي قد يؤدي إلى الوفاة في 31 ولاية.
كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تسجل 7 حالات إصابة جديدة بالحصبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.