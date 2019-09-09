شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تسجل 7 حالات إصابة جديدة بالحصبة والان مع التفاصيل

ذكر مسؤولو صحة، الإثنين، أن الولايات المتحدة سجلت 7 حالات إصابة جديدة بالحصبة، الأسبوع الماضي.

وارتفعت بذلك الحالات المسجلة منذ بداية العام الجاري إلى 1241، وذلك في أسوأ تفش للمرض منذ عام 1992.

وقالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إنها حتى 5 سبتمبر/أيلول سجلت حالات إصابة بالمرض شديد العدوى، الذي قد يؤدي إلى الوفاة في 31 ولاية.