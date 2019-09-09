تعرف علي 5 أفكار خاطئة تدمر العلاقة الزوجية ببطء

يمكن للافتراضات والأفكار الخاطئة عن الزواج أن تمنع المرء من علاقة زوجية مستقرة، وتحول دون نجاح زواجه.

ولتجنب أي تعقيدات العلاقة الزوجية، لا بد من التعرف على الأفكار الخاطئة عن الزواج والتي أوردتها صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين:

1- الحلول الوسط هي الأفضل دائماً

يخطئ الكثير من الأشخاص في ظنهم بأن الحل الوسط هو الحل الأمثل عندما يتعلق الأمر بالمشاكل الزوجية، وبحسب خبراء العلاقات فإن الحزم مطلوب في الكثير من الأحيان في حل المشاكل.

2- الحب هو مفتاح الحياة الزوجية السعيدة

يعتقد البعض بأن الحب لوحده هو مفتاح الحياة الزوجية السعيدة، إلا ان هنالك عوامل كثيرة أخرى يجب أخذها بالاعتبار لتحقيق التوازن والاستقرار في العلاقة الزوجية.

3- الشجار مؤشر على غياب الحب

من السذاجة بمكان أن نعتقد بأن الشجار بين الزوجين هو دليل واضح على غياب الحب بينهما، وكما أسلفنا سابقاً، فإن عوامل أخرى كثيرة تحدد مدى استقرار الحياة الزوجية. فالشجار لا ينجم عادة عن كراهية طرفي العلاقة الزوجية لبعضهما البعض، وإنما بسبب بعض الظروف النفسية والمادية التي قد يمران بها.

4- الزواج يعني المزيد من المسؤوليات والأعباء

نعلم جميعاً بأن الزواج يعني المزيد من المسؤوليات بالفعل، ولكن هذا لا يعني بأنه عبء إضافي على حياة المرء، فجميع المسؤوليات التي تأتي بعد الزواج يتم تقاسمها من قبل الزوجين، وخاصة إن كانا من النوع الذي يفهم المعنى الحقيقي للمشاركة والتعاون.

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5- الزواج يُحدث تغيرات سلبية على شخصية المرء

يظن البعض بأن شخصية الرجل والمرأة تتغير بشكل سلبي بعد الزواج، وهذا اعتقاد خاطئ لأن التغيرات قد تكون سلبية أو إيجابية، وذلك يعتمد على الكثير من العوامل والظروف المحيطة بهما.

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