تطلب المشورة على الإنترنت بعدما تذمر زوجها من ملابسها

لندن - لايف ستايل
لجأت امرأة بريطانية إلى طلب المشورة من مواقع التواصل الاجتماعي بعدما بدأ زوجها يشكو من عدم ارتداء الملابس التي يحبها.
وطلبت المرأة المشورة من نساء أخريات حول الملابس التي يجب أن ترتديها في كل المناسبات، اعتماداً على خبرتهن في هذا المجال. كما أنها بدأت باستفتاء النساء الأخريات حول كيفية تصرفهن إن واجهن نفس المشكلة مع أزواجهن.
وقالت المرأة معلقة على مشكلتها "اعتاد زوجي أن يساعدني في اختيار الملابس، وكانت ملابسي تعجبه في الماضي، ولكنه الآن بات ينتقد كل ما أرتديه".
وأضافت "اقترح عليّ زوجي هذا الصباح أن أرتدي فستاناً لم أرتديه منذ أكثر من شهرين، ولكن هذا الفستان قصير والطقس ماطر الآن".
وحصل منشور المرأة على أكثر من 200 رد غلبت على معظمها عبارات التهكم على الزوج، والتعاطف مع المرأة، إضافة إلى إسداء النصح لها بعدم تحميل الأمر أكثر مما يجب، وفق ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.
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