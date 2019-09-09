تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير ستيك التونة للرجيم

القاهرة - لايف ستايل

مقادير ستيك التونة للرجيم

- التونا : 2 شريحة (ستيك تونة طازجة)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- الثوم : فص (مهروس)

- روزماري : ملعقة صغيرة (مجفف / اختياري)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة طريقة تحضير ستيك التونة للرجيم تبلي التونة بالملح والفلفل والروزماري والثوم المهروس.

ضعي التونة في طبق الفرن ووزعي زيت الزيتون وعصير الليمون.

غطي الطبق بورق الالمنيوم وأدخليه الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

ازيلي الطبق من الثلاجة وأدخليه على فرن محمى مسبقاً على حرارة 170 درجة لمدة 15 دقيقة.

حمري وجه التونة وقدميها ساخنة إلى جانب السلطة أو الأرز حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير سلطة التونا بالشبت للرجيم طريقة إعداد وتحضير سلطة التونا بالمايونيز

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